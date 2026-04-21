2군 강력 추천, 롯데 좌타 거포 유망주...왜 1경기 만에 2군 내려갔나 "갈만하니 간 것" [부산 현장]

사진제공=롯데 자이언츠

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[부산=스포츠조선 김용 기자] "내려갈만 하니 내려갔다."

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롯데 자이언츠의 거포 유망주는 왜 한 경기 만에 2군으로 다시 내려가게 됐을까.

롯데는 21일 부산사직구장에서 열리는 두산 베어스와의 주중 3연전 첫 번째 경기를 앞두고 엔트리를 변경했다. 투수 이민석과 이영재가 올라오고 외야수 김동현이 말소됐다. 하루 전 이미 박세진이 내려간 롯데였다.

김동현은 부산과기대 출신으로 지난해 롯데가 신인드래프트 2차 6라운드에 선발한 2년차 선수. 거포 좌타 유망주로 주목을 받았다.

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지난해 1군 경험이 전무했던 김동현은 19일 한화 이글스전을 앞두고 처음 감격의 1군 무대를 밟았다. 또 7회 전준우를 대신해 지명타자로 대타 투입되는 영광을 누렸다.

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하지만 두 타석 삼진과 유격수 플라이. 꿈에 그리던 프로 데뷔전이 실망스럽게 끝나고 말았다.

그리고 곧바로 엔트리 말소. 무슨 이유였을까. 두산전을 앞두고 만난 김태형 감독은 "내려갈만 하니 내려간 것"이라고 단호하게 말했다.

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김 감독은 "2군에서는 좋다고 하는데, 1군 경기에 투입해보니 타이밍 잡는 것만 봐도 (한계가 보였다). 공과 전혀 맞지 않았다"며 아직은 2군에서 실전을 통해 더 수련을 쌓아야 함을 알렸다. 상대 필승조인 김종수, 김서현 두 투수를 만나 맥을 못추고 말았다.

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김동현은 2군에서 타율 3할2푼4리 2홈런 16타점을 기록중이었다.

부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com