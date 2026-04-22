'왜 홈으로 안 던졌을까?' KIA 데일, 엉성한 수비 때문에 실점 허용, 결국 팀은 패배 3연패 늪으로...[수원현장]

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 2사 1, 3루. 1루 주자 배정대가 런다운에 걸리자 1루를 향해 달려가는 KIA 데일. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 2사 1, 3루. 1루 주자 배정대가 런다운에 걸리자 1루를 향해 달려간 KIA 데일. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 2사 1, 3루. 1루 주자 배정대가 런다운에 걸렸으나 3루주자 김상수가 먼저 득점에 성공했다. 이후 배정대는 태그 아웃. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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[수원=스포츠조선 송정헌 기자] 왜 홈으로 던지지 않았을까? KIA가 엉성한 수비 하나 때문에 승리를 할 수도 있었던 경기를 내줬다.

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 주중 3연전 첫 번째 경기. KIA와 KT는 11회 연장까지 가는 승부 끝에 KT가 11회말 김민혁의 끝내기 홈런으로 KIA에 승리했다. KT에 패한 KIA는 8연승 후 최근 경기 3연패.

KIA에 승리한 KT는 14승 6패로 리그 1위로 올라섰다.

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KT는 1회말 선두타자 최원준이 KIA 유격수 데일의 송구 실책으로 2루까지 진루했다. 이어진 1사 3루에서 김현수가 KIA 선발 김태형을 상대로 우중월 선제 투런포를 날렸다. KT는 2회말에도 배정대 2루타, 이강민이 1타점 적시타를 날리며 점수 차를 벌렸다. KT 3-0 리드.

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KIA는 6회초 호투를 펼치던 KT 선발 오원석이 마운드를 내려가자 찬스를 잡았다. KIA는 오원석이 내려간 후 2사 1, 3루에서 김도영이 KT 바뀐 투수 김민수를 상대로 1타점 적시타를 날렸다. 이어진 2사 1, 2루에서 나성범이 승부를 원점으로 돌리는 2타점 적시타를 날렸다.

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 4회 강판 당하는 KIA 김태형. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회 2사 1, 2루. 나성범이 동점 2타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 KIA 김호령, 김도영. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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KIA는 6회 3-3 동점을 만들었다. 하지만, 기쁨은 오래가지 않았다. KIA는 6회말 곧바로 1점을 허용하며 다시 분위기를 내줬다.

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6회말 마운드에 나선 KIA 이태양이 1사 후 김상수, 배정대에게 연속 안타를 허용했다. 이어진 2사 1, 3루에서 마운드는 김범수로 교체.

왼손 투수 김범수는 KT 1루주자 배정대를 1-2루 사이에서 런다운에 걸리게 만들었다. KIA 1루수 이호연이 볼을 잡아 2루를 향해 달리던 배정대를 잡기 위해 2루로 송구했다.

2루에서 볼을 잡은 KIA 유격수 데일은 배정대를 태그하기 위해 1루를 향해 달렸고, 그 사이 3루주자 김상수가 홈으로 쇄도해 득점에 성공했다. KIA는 배정대를 태그하며 아웃시켰으나 3루주자 김상수의 득점이 더 빨랐다.

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 2사 1, 3루. 1루 주자 배정대가 런다운에 걸리자 1루를 향해 달려가는 KIA 데일. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 2사 1, 3루. 1루 주자 배정대가 런다운에 걸렸으나 3루주자 김상수가 먼저 득점에 성공했다. 이후 배정대를 태그 아웃시키는 이호연. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 2사 1, 3루. 1루 주자 배정대가 런다운에 걸렸으나 3루주자 김상수가 먼저 득점에 성공했다. 이후 배정대는 태그 아웃. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

2루에서 볼을 잡은 KIA 데일의 판단 미스였다. 너무 1루 주자에 집중했다. 1루로 볼을 던지지 말고 홈으로 송구했어야 했다.

KIA는 8회초 2점을 올리며 역전에 성공했으나 8회말 조상우가 또다시 동점 허용 후 11회말 끝내기 패배를 당했다.

경기 결과가 바뀔 수 없었을지도 모른다. 하지만, KIA는 동점을 만든 후 수비에서 아쉬운 장면이 나오며 끝내 역전패까지 당했다.

1번 타자로 선발 출전한 KIA 데일은 5타수 1안타를 기록했다. 수비에서도 판단 미스가 나오며 팀에 도움이 되지 못했다.

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 2사 1, 3루. 1루 주자 배정대가 런다운에 걸렸으나 3루주자 김상수가 먼저 득점에 성공했다. 이후 배정대는 태그 아웃. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/