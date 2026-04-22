'이럴수가' WBC 못왔던 그 투수. 162km 싱커로 ERA 0.00+7세이브, ML서 미쳤다

세인트루이스 카디널스 라일리 오브라이언. AFP 연합뉴스

세인트루이스 카디널스 라일리 오브라이언. Imagn Images 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]세인트루이스 카디널스의 라일리 오브라이언이 올시즌 무실점 피칭을 이어가며 세이브 선두 다툼에 뛰어들었다.

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한국계 선수로 WBC 한국대표팀에 뽑히기도 했던 오브라이언은 22일 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스와의 원정경기서 5-3으로 2점 앞선 9회말 등판해 1이닝을 1안타 1탈삼진 무실점으로 세이브를 챙겼다.

시즌 7세이브째다.

샌디에이고 파드리스의 메이슨 밀러(8세이브)에 이은 공동 2위에 올랐다.

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선두 제이콥 마르시에게 2루수 내야안타를 허용한 오브라이언은 카일 스타워스를 98.6마일의 바깥쪽 높은 싱커로 헛스윙 삼진으로 처리했다.

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오토 로페즈에겐 97.1마일의 싱커로 3루수앞 땅볼을 유도해 1루주자를 2루에서 포스아웃.

2사 1루서 하비에르 에드워즈를 좌익수 플라이로 잡고 경기를 마쳤다. 무려 101.1마일(162.7㎞)의 싱커로 잡아냈다.

세인트루이스 카디널스 라일리 오브라이언. AP 연합뉴스

세인트루이스 카디널스 라일리 오브라이언. AP 연합뉴스

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오브라이언은 올시즌 13경기에 등판해 3승무패 7세이브 1홀드, 평균자책점 0.00의 쾌속 질주를 하고 있다. 13⅓이닝 동안 6안타 1실점(비자책)을 기록했다. 15개의 삼진을 잡아내는 동안 볼넷은 하나도 없었다. 몸에 맞는 볼만 1개뿐.

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오브라이언은 지난 3월 열린 WBC에서 한국대표팀의 마무리를 맡을 예정이었으나 합류전 스프링캠프 때 약한 부상으로 인해 합류가 불발됐었다.

한국이 극적으로 8강에 진출해 마이애미에 입성했을 때 부상으로 빠지게 된 손주영을 대신해 오브라이언을 추가 발탁할 가능성도 있었지만 세인트루이스 구단의 만류로 또 불발돼 아쉬움을 샀다.

어머니가 한국인으로 미들 네임이 '준영'이기도한 오브라이언이 좋은 활약을 펼친다면 다음 WBC 대회에서 한국대표팀 유니폼을 입은 오브라이언의 모습을 볼지도 모를 일이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com