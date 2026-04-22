"칭찬좀 해주세요" 박찬호가 김원형 감독에게 말했다. 하지만 "다시 하지마" 불호령 왜? [부산 현장]

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 두산 김원형 감독이 선취점을 올린 박찬호를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.18/

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[부산=스포츠조선 김용 기자] "칭찬해주세요." "다음에는 하지 마."

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두산 베어스와 롯데 자이언츠의 경기가 열린 22일 부산사직구장.

경기 전 두산 김원형 감독이 취재진과 인터뷰를 하는데, 유격수 박찬호가 훈련을 마치고 그 옆을 지나갔다. 발을 떼지 않고, 김 감독쪽으로 시선을 고정했다. 뭔가 갈구하는 듯한 표정.

그러다 김 감독과 눈이 마주쳤다. 박찬호는 "감독님 칭찬좀 해주세요"라고 말했다. 김 감독은 "그래 잘했다. 어제 네가 우리 팀과 타무라 살렸다"고 말했다. 그러자 박찬호는 "그게 아니지 않습니까"라고 했다. 처음부터 무슨 의도였는지 알았던 김 감독은 웃으며 "앞으로 절대 그렇게 하지마"라고 했다. 그러자 박찬호도 지지 않고 "감독님, 야구는 결과론 아닙니까"라고 받아쳤다. 무슨 얘기였을까.

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박찬호는 21일 열린 롯데전에서 정말 팀을 살렸다. 경기 내내 화려한 수비로 상대 안타성 타구를 막아냈다. 김 감독 말대로 6회 위기 상황서 구원등판한 타무라가 흔들릴 때 전민재의 안타성 타구를 박찬호가 걷어내지 못했다면 경기는 롯데쪽으로 흘렀을 가능성이 높다.

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그런데 김 감독이 지적한 건 다른 포인트다. 여기도 중요했다. 0-0이던 2회말. 무사 1, 3루 위기. 선발 벤자민이 흔들렸다. 여기서 손성빈의 타구가 유격수 박찬호쪽으로 흘렀다. 전진 수비가 아니었다. 경기 초반이었다. 사실은 3루 주자 득점을 주고, 병살로 처리하는 게 정석이었다.

그런데 박찬호는 갑자기 홈으로 공을 던졌다. 그 순간 김 감독은 '아차'싶었다고. 만약 홈에서 주자가 살면 선취점을 주는 동시에 무사 1, 2루 위기가 이어질 수 있었다. 초반 경기 흐름을 상대에 넘겨줄 수 있었다.

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3루주자 노진혁이 열심히 달려 홈에 몸을 던졌다. 세이프 판정. 타이밍상 세이프였다. 하지만 박찬호가 펄쩍 뛰며 비디오 판독 시그널을 했다. 김 감독은 "박찬호는 그렇다 치고, 양의지가 반신반의하는 표정이더라. 그래도 혹시 몰라 신청을 했다"고 당시 상황을 설명했다.

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그런데 대반전이 일어났다. 타이밍은 세이프였지만, 노진혁의 손 끝이 베이스를 터치해야 하는 순간 살짝 뜬 것. 그리고 그 사이 양의지의 미트가 노진혁의 몸통을 스쳤다. 비디오 판독 결과 판정 번복. 그 힘으로 두산과 벤자민은 무실점 이닝을 만들고, 3회 선취점을 내며 경기를 끌고 나갈 수 있었다.

박찬호는 자신의 그 판단과 플레이가 마음에 들었던 듯. 하지만 김 감독은 끝까지 "다음에는 절대 하지 마"라고 말하며 박찬호에게 '기본'을 강조했다.

롯데 김태형 감독은 이 장면에 대해 "무조건 살았어야 했다. 노진혁이 리드 폭을 더 넓혔어야 했다. 마지막 손가락이 살짝 들린 것 같더라"며 아쉬움을 표했다.

부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com