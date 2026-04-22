"와 미쳤다" 임지열, 타격감 완전 폭발…캡틴의 책임감 "질 때 지더라도 최대한 이 연승길게 끌고 가고 싶어" [고척 인터뷰]

임지열. 사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 마운드에는 라울 알칸타라가 굳건히 버텼고, 타석에는 '캡틴' 임지열이 결정적 한 방을 날렸다. 부상 병동이라 불리며 위기에 몰렸던 키움 히어로즈가 '효율 야구'의 진수를 선보이며 3연승 휘파람을 불었다.

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키움은 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 NC 다이노스전에서 3대0 완승을 거뒀다. 이로써 키움은 시즌 첫 3연승을 질주하며 중위권 도약을 향한 발판을 마련했다.

임지열. 사진제공=키움 히어로즈

임지열. 사진제공=키움 히어로즈

이날 경기 초반 분위기는 NC 선발 신민혁이 압도했다. 키움 타자들은 신민혁의 정교한 제구에 막혀 3회까지 단 한 명도 1루를 밟지 못했다. 4회 몸에 맞는 공으로 첫 출루에 성공했지만, 안타는 여전히 터지지 않으며 답답한 흐름이 이어졌다.

침묵을 깬 것은 전날 결승타의 주인공 임지열이었다. 임지열은 0-0으로 팽팽하던 5회말 선두타자로 나서 신민혁의 4구째 119km 체인지업을 받아쳐 우중간을 가르는 깊숙한 2루타를 만들어냈다. 이날 키움 타선이 기록한 팀의 첫 번째 안타이자, 경기의 흐름을 완전히 바꾸는 결정적인 한 방이었다.

임지열. 사진제공=키움 히어로즈

임지열. 사진제공=키움 히어로즈

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이후 키움은 짜임새 있는 '잇몸 야구'를 선보였다. 후속 타자 이형종이 1루 땅볼로 임지열을 3루까지 보냈고, 곧바로 김건희가 우익수 쪽 희생플라이를 날려 귀중한 선제 결승점을 뽑아냈다. 안타 단 한 개로 만들어낸 완벽한 득점 공식이었다.

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알칸타라가 NC 타선을 무실점으로 틀어막는 사이, 임지열을 중심으로 뭉친 타선은 단 2개의 안타만으로도 승리에 필요한 점수를 뽑아내는 집중력을 발휘했다.

임지열. 사진제공=키움 히어로즈

2경기 연속 팀 승리의 일등 공신이 된 임지열은 경기 후 "팀이 귀중한 승리를 따내서 정말 기쁘다"며 환한 미소를 지었다. 그는 "오늘 상대 선발 신민혁 선수의 공이 좋아 공략에 애를 먹었는데, 이닝 선두타자로 나서는 만큼 어떻게든 살아나가겠다는 간절함이 2루타로 이어진 것 같다"고 소감을 밝혔다.

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이어 주장으로서의 책임감도 잊지 않았다. 임지열은 "언젠가는 연승이 끊기겠지만, 질 때 지더라도 최대한 이 연승을 길게 끌고 가고 싶다"며 팀 분위기를 다잡았다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com