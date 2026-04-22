백지영♥정석원 "유산 두 번에 둘이 살자 다짐…막상 낳으니 딸은 선물"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 백지영과 배우 정석원 부부가 두 차례의 유산을 겪었던 사실을 털어놓으며 남다른 딸 사랑을 드러냈다.

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22일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 "아들보다 딸이 낫다"라는 제목으로 영상이 게재됐다.

영상 속 정석원은 스태프의 임신 소식에 백지영이 임신했던 당시를 떠올렸다. 그는 "유산을 두 번 겪고 나니 큰 기대를 하지 않게 되더라. '그냥 우리 둘이서 잘 살자' 했었다"라고 털어놨다.

이어 정석원은 "막상 하임이가 태어나고 보니까 너무 예쁘고 좋더라"라면서 "아내가 미국 공연으로 자리를 비우면 내가 혼자서 딸을 돌봤다. 나는 그게 더 좋았다. 딸과의 시간이 선물이었다"라며 딸과 단둘이 보냈던 시간을 떠올리며 아빠로서 진심을 전했다.

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정석원은 "딸은 얌전하고 귀엽고 애교가 많고 사랑스럽다"라면서 "남자랑 여자랑 같이 공동 생일을 한 적 있다. 남자아이들이 나를 밀고 때리더라"면서 쉽지 않았던 아들 육아 당시를 떠올려 웃음을 안겼다.

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또한 딸 하임 양을 42살에 낳았다는 백지영은 "늦게 낳으면 늦게 낳는 대로 좋은 점이 있다. '살아보니까 그렇더라'라는 게 있어서 애를 닦달하지 않게 된다"라며 여유 있는 육아 철학을 전했다.

그러나 정석원은 "아내한테 배신감 느낀다. 우리는 서로 공부를 안 했으니까 '애들한테 스트레스 주지 말고 그냥 우리 느낌대로 애가 하고 싶은 거 시키면서 키우자'고 했는데 엄청시키더라"면서 "숙제 안 한다고 맨날 싸운다"라고 폭로했다.

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당황한 백지영은 "숙제는 해야 한다"라고 단호한 태도를 보였고, 정석원은 "눈에 쌍심지가 들어온다. '우리는 시키는 것도 아니다'라고 하더라"고 했다.

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발끈한 백지영은 "운동 일주일 내내 시키다가 금요일에 수학 하나 시켰다"라고 했지만, 정석원은 "그게 줄어든 거다. 그전에는 보드게임, 영어 등 많았다"라고 했다.

이에 백지영은 "맞다. 보드게임, 영어, 수학 이렇게 시켰다. 나중에 숫자를 딱 배우게 됐을 때 스트레스 안 받게 하려고 보드게임을 시켰다. 보드게임 선생님이 글짓기도 같이 해주셨다"라고 설명했다.

정석원은 "그냥 학교만 잘 다니면 된다"라고 하자, 백지영은 살기가 느껴지는 눈빛으로 정석원을 응시해 웃음을 안겼다. 그때 정석원이 "산수는 좀 해야 한다"라며 백지영을 응시, 백지영은 바로 표정 관리를 해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com