"와, 미쳤다" 알칸타라, 8이닝 무실점 역투…14번째 개인 최다 이닝 타이

사진제공=키움 히어로즈

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈 라울 알칸타라가 1선발의 품격을 보여줬다.

Advertisement

알칸타라는 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 NC 다이노스와의 홈 경기에서 선발 등판해 8이닝동안 103개의 공을 던져 7안타 1사구 5삼진 무실점 쾌투로 시즌 2승을 거머쥐었다. 평균자책점은 3.42에서 2.56로 대폭 낮췄다.

사진제공=키움 히어로즈

사진제공=키움 히어로즈

1회를 삼자범퇴로 끝낸 알칸타라는 매이닝 주자를 내보내며 힘겨운 경기를 했다. 하지만 특유의 위기 관리 능력이 돋보였다. 위기 때마다 병살타를 유도하거나 삼진처리하며 이닝을 삭제해 나갔다.

사진제공=키움 히어로즈

사진제공=키움 히어로즈

8회에도 마운드에 오른 알칸타라는 1사 1루의 위기를 맞았다. 설종진 감독이 마운드에 올라 알칸타라의 컨디션을 체크했지만 알칸타라는 더 던지겠다고 어필했고 결국 스스로 이닝을 끝내며 NC타선을 압도했다.

Advertisement

8이닝은 알칸타라 개인 최다 이닝 타이 기록이자, 개인 14번째 기록이다. KT위즈 소속으로 4회, 두산베어스 소속으로 6회, 키움히어로즈 소속 4회를 기록했다. 지난 해 8월 20일 광주 KIA 타이거즈전 이후 245일만에 8이닝 투구였다.

사진제공=키움 히어로즈

Advertisement

고재완 기자 star77@sportschosun.com