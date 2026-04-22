'충격 6실점' KIA 불펜 붕괴 대역전패, 4연패 수렁…8연승 신기루, 5할 승률 붕괴[수원 리뷰]

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 조상우가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

17일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 키움의 경기. 2회 1타점 외야플라이 타구를 날리고 있는 KT 이강민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

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[수원=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 충격적인 역전패로 4연패에 빠졌다.

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KIA는 22일 수원KT위즈파크에서 열린 '2026년 KBO리그' KT 위즈와 경기에서 불펜 붕괴로 3대8 역전패했다. 5위 KIA는 시즌 성적 10승11패를 기록, 5할 승률이 깨졌다. 8연승 상승세가 꺾이자 좀처럼 연패를 끊지 못하고 있다. 1위 KT는 극적으로 2연승을 달려 시즌 성적 15승6패를 기록했다.

KT는 최원준(우익수)-김민혁(좌익수)-김현수(1루수)-이정훈(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-권동진(3루수)-오윤석(2루수)-한승택(포수)-이강민(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 맷 사우어.

KIA는 김호령(중견수)-이호연(1루수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(좌익수)-나성범(우익수)-한준수(포수)-정현창(유격수)-제리드 데일(2루수)로 맞섰다. 선발투수는 제임스 네일.

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에이스 네일의 컨디션이 좋은 날은 아니었다. 5이니 98구 6안타 1볼넷 1사구 4삼진 2실점을 기록하고 승패 없이 물러났다.

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2번째 투수는 정해영이었다. 퓨처스리그에서 11일 동안 재정비를 마치고 돌아온 타이거즈 역대 최다 149세이브 마무리투수. 이범호 KIA 감독은 정해영을 팀 사정상 예정보다는 조금 급하게 1군에 올린 만큼 먼저 추격조로 쓰겠다고 했고, 1-2로 뒤진 6회말 정해영이 등판했다. 정해영은 1이닝 1안타 1볼넷 1삼진 무실점을 기록했다. 깔끔하게 이닝을 틀어막진 못했지만, 복귀전을 무실점으로 마쳤다.

그러나 7회부터 불펜이 와르르 무너졌다. 김범수(⅔이닝 4실점)-조상우(0이닝 2실점 1자책점)-한재승(1⅓이닝)이 승리를 지키지 못했다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 네일이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 김범수가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.18/

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허무하게 선취점을 내줬다. 네일은 2회말 1사 후 힐리어드가 유격수 내야안타로 출루하자 권동진에게 연속 안타를 허용하며 흔들렸다. 1사 1, 3루에서 오윤석이 투수 앞 땅볼을 쳤고, 네일은 홈으로 송구해 3루주자 힐리어드의 득점을 막고자 했으나 늦었다. 0-1.

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지난해 KIA 동료였던 최원준을 막지 못해 추가점을 내줬다. 3회말 선두타자 최원준이 볼넷을 얻고, 다음 김민혁 타석 때 2루를 훔치며 KIA 배터리를 흔들었다. 김민혁이 중전 적시타를 쳐 0-2가 됐다.

잠잠하던 KIA를 깨운 것은 의외로 데일이었다. 데일이 우월 홈런을 날려 1-2가 됐다. 데일의 KBO리그 데뷔 홈런. 볼카운트 1B1S에서 사우어의 시속 149㎞ 직구가 높이 들어온 것을 받아쳐 오른쪽 폴을 맞췄다. 데일은 동료들의 무관심 세리머니에도 그동안 잦은 실책 탓에 답답했던 마음을 해소하듯 헬멧을 벗어 내려치며 크게 기뻐했다.

KT 투수들이 줄줄이 볼넷으로 자멸한 덕에 경기를 뒤집었다. 7회초 1사 후 카스트로가 볼넷으로 출루하자 KT는 사우어를 교체하고, 전용주를 올렸다. 다음 타자 나성범도 볼넷. 1사 1, 2루에서 한준수에게 볼 2개를 연달아 던지자 KT는 승부 도중 손동현으로 투수를 한번 더 교체했으나 한준수도 결국 볼넷이었다.

1사 만루에서 KIA는 정현창 타석에 대타 고종욱을 기용했다. 고종욱은 우익수 희생플라이를 쳐 2-2 균형을 맞췄다. 2사 1, 3루에서 데일이 볼넷을 얻어 또 한번 만루를 만들었고, 김호령이 밀어내기 볼넷으로 출루해 3-2로 뒤집었다.

역전의 기쁨은 오래가지 않았다. 김범수가 7회말 선두타자 김현수를 유격수 내야안타로 내보내고, 대타 장성우도 볼넷을 허용해 무사 1, 2루 위기에 놓였다. 다음 2타자를 범타로 돌려세워 2사 2, 3루까지 버텼고, 오윤석을 자동고의4구로 거르고 한승택과 승부를 택했다. 한승택은 3루수 강습 내야안타로 타점을 올려 3-3 균형을 맞췄다.

KIA는 급히 조상우로 마운드를 교체했다. 계속된 2사 만루에서 전날 조상우에게 8회 동점 적시타를 쳤던 신인 이강민이 타석에 섰다. 이강민은 조상우의 초구를 공략해 좌전 2타점 적시타를 쳐 3-5로 뒤집었다. 2사 1, 3루에서는 최원준이 우전 적시타를 쳐 3-6이 됐다. 이때 중계 플레이 과정에서 유격수 박민의 송구 실책이 나와 2사 2, 3루가 됐다. KT는 또 한재승으로 투수를 교체했고, 김민혁이 좌전 2타점 적시타를 쳐 3-8 승리에 쐐기를 박았다.

한편 KT 선발투수 사우어는 6⅓이닝 2실점 호투에도 승패 없이 물러났고, 승리투수는 손동현(⅔이닝)이 됐다.

KT는 시즌 7번째 선발 전원 안타를 기록하는 등 장단 13안타를 생산해 KIA를 무너뜨렸다.

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 키움의 경기. 타격하는 KT 한승택. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.18/