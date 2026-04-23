5연패 꼴찌 추락 롯데의 승부수, 6번 지명타자 유강남 선발 출격 [부산 현장]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 유강남이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

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[부산=스포츠조선 김용 기자] 지명타자 유강남 출격!

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롯데 자이언츠가 5연패 탈출을 위한 두산 베어스전 선발 라인업을 공개했다.

롯데는 23일 부산사직구장에서 두산과 주중 3연전 마지막 경기를 치른다. 롯데는 전날까지 5연패 늪에 빠졌고, 키움 히어로즈의 약진에 단독 꼴찌로 추락하고 말았다 .승리가 간절한 경기.

롯데는 이날 한태양-레이예스-전준우-한동희-노진혁-유강남-손호영-손성빈-전민재 순으로 타순을 작성했다.

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유강남 6번 배치가 눈에 띈다. 올시즌 손성빈에게 주전 포수 자리를 사실상 내주고 대타 자원으로 활약해왔다. 이날 두산 선발이 좌완 잭 로그이기에 맞춤형 카드로 출격한다. 김태형 감독은 "상대 선발이 왼손이기도 하고, 너무 경기에 못 나갔다. 계속 쉬다 한 타석씩 나가면 치기 쉽지 않다"며 유강남 선발 선택 이유를 밝혔다.

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1차전 우익수로 나갔다 실책을 하고, 2차전은 지명타자로 나섰던 손호영은 이날 중견수 자리에 배치됐다. 황성빈이 부상으로 2군에 간 가운데, 전날 중견수로 나섰던 장두성이 부진했고 좌타자이기에 손호영을 중견수로 투입할 수밖에 없는 상황이다.

롯데는 이날 경기를 앞두고 투수 이민석을 말소하고 구승민을 등록했다.

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부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com