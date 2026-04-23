[단독]'대반전' 광주일고 에이스 사인 안했다 "PHI 금액 모자라, 무산 가능성도"

사진=박찬민측 제공

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[스포츠조선 나유리 기자]메이저리그 계약 보도가 나왔던 광주제일고 3학년 박찬민이 아직 계약 체결을 하지 않은 상황인 것으로 확인됐다. 필라델피아 필리스 구단이 확보한 자금이 모자라다.

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22일(이하 한국시각) 'ESPN'을 비롯한 현지 매체들은 "필라델피아가 한국의 17세 우완 투수 박찬민과 국제 아마추어 자유 계약을 체결했다"고 보도했다. 현재 광주일고 3학년에 재학 중인 박찬민은 2학년이던 지난해부터 이미 '톱3'에 들 수 있을만큼 빼어난 기량과 안정적인 경기 운영 능력을 갖췄다는 평가를 받았고, 메이저리그 스카우트들의 관심을 꾸준히 받아왔다.

현지 언론에서는 필라델피아가 박찬민과 이미 계약 합의를 끝냈고, 계약금은 최소 100만달러 이상, 최대 170만달러에 가까울 것으로 예상하고 있다. 필라델피아 소식을 전문적으로 다루는 팟캐스트 '필리프론트오피스'에 따르면, "필라델피아는 해외 선수 영입을 위해 약 670만달러의 자금을 보유하고 있었고, 그중 550만달러를 사용했다. 이번주초 LA 다저스와의 트레이드를 통해 그리피 맥개리를 보내면서 50만달러의 계약금을 확보했는데, 이 자금이 박찬민을 영입하는데 필요했던 것으로 보인다"면서 "다른 마이너 계약 금액은 제외하고, 필라델피아가 박찬민 영입을 위해 최대치의 자금을 투자한 것으로 보인다"고 추산했다.

또 국제 아마추어 계약을 주로 다루는 프란시스 로메로 기자는 "소식통에 따르면 박찬민의 계약금은 120만달러로, 이는 현재 국제 아마추어 선수들 가운데 최고액"이라고 22일 전했다.

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하지만 실상은 조금 달랐다. 박찬민은 아직 필라델피아 측과 정식 계약을 체결하지 않았다. 박찬민 측에 따르면, 당초 필라델피아는 국제 아마추어 자유 계약을 위한 보너스풀이 약 50만불 정도만 남은 상태였다. 다저스와의 트레이드를 통해 추가 50만달러를 더 확보했으나 현재 계약 가능한 금액이 107만달러 정도다.

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그런데 필라델피아 구단은 박찬민의 법적 보호자인 아버지와 '120만5000달러의 계약금을 주겠다'고 이야기를 한 상태다. 박찬민 측도 이 조건에 대해 구두로 합의를 한 것은 맞지만, 현재 필라델피아가 120만달러 이상까지 자금을 더 확보하기 위해서는 추가 트레이드가 필요한 상황이라 계약이 체결된 것은 사실이 아니다.

현재 박찬민 측은 필라델피아와 계약이 최종 합의에 도달하지 않으면, KBO 신인 드래프트에 참가하겠다는 의지를 밝히고 있다. 또 120만 미만의 조건에 사인을 할 가능성도 없는 상황이다. 미리 약속한 수준의 계약을 하게 된다면 메이저리그 직행이 확정이지만, 필라델피아 구단이 120만달러 이상을 언제 확보할지 장담할 수 없는 상황이다. 혹여나 국제 아마추어 자유 계약 보너스풀을 추가 확보되지 않으면 계약이 내년으로 미뤄질 수도 있는데, 이럴 경우 미국행이 무산될 가능성도 남아있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com