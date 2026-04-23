세이브 상황도 아닌데, 김택연 연투 준비했다..."4점차에도 나가야" 김원형 감독은 왜? [부산 현장]

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 8회초 2사 2, 3루 위기를 넘긴 김택연이 안도하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

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[부산=스포츠조선 김용 기자] "4점차에도 마무리가 나가야 한다고 생각한다."

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두산 베어스 김원형 감독이 세이브 요건이 갖춰지지 않는 4점차에도 마무리 김택연을 9회 투입할 뜻을 밝혔다.

두산은 22일 부산사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 9대1로 대승을 거두며 4연승을 달렸다.

3-1로 리드를 하던 두산은 7회초 상대 김원중을 공략해 2점을 내며 점수차를 4점으로 벌렸다.

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그런데 두산 불펜에서는 마무리 김택연이 8회부터 몸을 풀기 시작했다. 4점차는 세이브 요건이 아니다. 하지만 김택연은 몸을 풀고 9회 나갈 채비를 마쳤다. 만약 다른 투수가 흔들릴 시 대비 차원이 아니라 9회 마운드에 올라간다는 준비 과정이었다.

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그런데 두산이 9회초 대거 4점을 내며 김택연은 그제서야 더그아웃으로 돌아갔다. 두산은 양재훈을 투입해 경기를 끝냈다.

두산이 연승 과정이었지만, 보통 세이브 요건이 아닐 때는 마무리 투수가 아닌 다른 필승조 투수를 올리는 게 보통이다. 더군다나 김택연은 21일 롯데전에서 아웃 카운트 5개를 잡으며 세이브를 기록했었다. 세이브 상황이 아니라면 쉬는 게 나을 수 있었다.

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.18/

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하지만 김 감독의 생각은 달랐다. 23일 롯데전을 앞두고 만난 김 감독은 "4점차에도 마무리가 올라갈 수 있다"며 "최근 야구가 그렇지 않나. 세이브 요건이 3점차지만 4점차에도 마무리를 기용하는 팀이 늘어나고 있다. 이 경기는 놓치면 안 된다는 확신이 설 때는 4점에도 마무리가 올라가야 한다"고 밝혔다. 최근, 특히 올해 KBO리그는 경기 후반이 요동치는 경우가 엄청나게 많다. 각 팀 불펜, 마무리 전력이 정상이 아니라 3~4점도 그냥 뒤집어지는 케이스가 많아지고 있다. 그래서 KIA 타이거즈 이범호 감독도 "4점차 세이브를 도입하면 안 되느냐"는 현실의 걱정이 섞인 농담을 하기도 했었다.

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야구는 기록으로 평가받는 스포츠다. 그래서 선수에게는 동기부여가 되지 않을 수 있다. 김 감독은 "시즌 전부터 선수들에게 얘기했다. 세이브, 홀드 상황이 아니더라도 팀의 필승조 선수들이라면 이기는 경기에 준비해야 하고 나갈 수 있다고 말이다. 물론 마음으로는 선수들이 다 좋은 기록을 거둘 수 있게 딱딱 맞춰 내보내주고 싶지만 중요한 건 팀 승리다. 거기에 목적을 두자는 얘기를 했었다"고 설명했다.

부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com