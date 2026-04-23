5연패, 꼴찌 탈출 의지, 이 악물고 뛰더니...롯데 비상, 손호영도 햄스트링 이상 교체 [부산 현장]

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 4회말 2사 2,3루 롯데 손호영이 2타점 2루타를 치고 질주하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.21/

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[부산=스포츠조선 김용 기자] 설마 손호영까지...

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연패로 분위기가 좋지 않은 롯데 자이언츠에 또 부상 이탈자가 발생할 조짐이다. 이번에는 손호영이다.

손호영은 23일 부산사직구장에서 열린 두산 베어스전 7번-중견수로 선발 출전했다.

손호영은 2회말 첫 타석 2사 주자 없는 상황에 들어서 스트라이크 낫아웃으로 1루를 밟았다. 이후 손성빈의 2루타 때 전력 질주로 홈까지 내달려 선취 득점의 주인공이 됐다. 상대 좌익수 김민석이 어설픈 펜스 플레이를 해 1루에서 홈까지 파고들 여유가 생겼고, 손호영은 연패 탈출 의지를 전력 질주로 드러냈다.

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하지만 4회초 수비를 앞두고 갑자기 신윤후와 장두성이 그라운드에 나와 캐치볼을 하며 몸을 풀었다. 그리고 4회초 수비를 앞두고 신윤후가 손호영을 대신해 중견수 자리로 투입됐다.

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롯데 관계자는 "손호영이 전력 질주 과정에서 왼쪽 햄스트링에 타이트함을 느꼈다고 한다. 선수 보호 차원에서 교체했다"고 말했다. 병원 검진 여부 등은 상태를 살피고 추후 결정할 예정. 손호영은 햄스트링이 고질인 스타일이라, 만약 부상이 크면 롯데 전력에 마이너스가 될 수밖에 없다.

롯데는 하루 전에도 근육 부상으로 인해 황성빈이 말소됐다. 윤동희도 부진으로 2군에 가고, 외야 자원들이 점점 사라지고 있는 상황이다.

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부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com