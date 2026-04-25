안치홍, 승부에 쐐기 박는 솔로포…안타·2루타까지 물오른 타격감

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 8회말 1사 키움 안치홍이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈 안치홍(36)이 결정적인 순간 마수걸이 홈런포를 가동했다.

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안치홍은 25일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈 경기에서 시즌 첫 홈런포를 쏘아올렸다.

3-2로 앞선 8회 1사 후 타석에 선 안치홍은 상대 두번째 투수 백정현의 2구 141㎞직구를 때려 중앙 담장을 넘겼다.

삼성의 두 번째 투수 백정현을 상대한 안치홍은 2구째 141km 직구를 놓치지 않았다. 힘 있게 돌아간 방망이에 맞은 타구는 그대로 뻗어 나가 고척돔 중앙 담장을 훌쩍 넘어갔다. 안치홍 본인에게는 올 시즌 마수걸이이자 지난 해 9월 16일 광주 KIA 타이거즈전(한화 이글스 소속) 이후 221일만의 홈런이다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 8회말 1사 키움 안치홍이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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홈런 이전에도 안치홍의 방망이는 뜨거웠다. 1회 첫 타석부터 중전 안타를 때려내며 예열을 마친 안치홍은, 팀이 추격의 고삐를 당기던 4회 좌익수 방면 2루타를 날리며 찬스를 만들었다.

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5회 중견수 뜬공으로 잠시 숨을 골랐을 뿐, 이날 안치홍은 타석마다 삼성 투수진을 괴롭히며 왜 자신이 키움 타선의 중심인지를 증명했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com