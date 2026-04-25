송혜교, 주얼리보다 더 얇은 '뼈말라' 허리...'초슬림' 드레스핏에 쏠린 시선

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 송혜교가 놀라운 미모를 자랑했다.

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송혜교는 25일 자신의 SNS를 통해 화보 같은 일상 모습을 공유했다.

사진 속 송혜교는 고풍스러운 유럽풍 건물을 배경으로 서 있어 마치 동화 속 한 장면을 연상케 한다.

송혜교는 은은한 베이지 톤의 원피스를 입고 단아하면서도 우아한 분위기를 완성했다. 한쪽 어깨가 드러나는 디자인과 레이스 디테일이 더해져 청순함과 고급스러움을 동시에 자아낸다.

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이 과정에서 가녀린 어깨라인과 잘록한 허리를 드러내며 군살 없는 늘씬한 몸매를 자랑, 시선을 사로잡았다. 과하지 않은 실루엣 속에서도 자연스럽게 드러나는 균형 잡힌 라인이 우아한 분위기를 한층 배가시켰다.

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또한 자연스럽게 흐르는 긴 웨이브 헤어와 맑은 피부톤은 여신 비주얼이라는 표현이 절로 떠오를 만큼 완벽한 조화를 이뤘다.

특히 송혜교는 화려하게 빛나는 액세서리보다 더 빛나는 미모를 자랑하며 독보적인 존재감을 드러내 감탄을 자아낸다.

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송혜교는 레스토랑에서 식사 중인 모습도 공유, 입술을 내민 채 애교 가득한 모습을 선보이는 등 한 입을 먹는 순간조차 화보처럼 담아내며 일상의 한 장면을 특별하게 만들었다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 선택해 복귀를 준비 중이다.

anjee85@sportschosun.com