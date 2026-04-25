안치홍, 마수걸이 솔로포…키움 2연속 위닝시리즈→삼성 6연패 수렁

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 8회말 1사 키움 안치홍이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 물오른 타격감으로 다시 연승 행진을 시작했다. 삼성 라이온즈은 6연패에 빠졌다.

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키움은 25일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성과의 홈경기에서 4대2로 승리했다.

키움 선발 하영민은 5⅔이닝 5안타(1홈런) 3볼넷 6삼진 2실점을 기록했지만 6회 2사후 손가락 물집이 생겨 교체됐다. 이날 호투로 하영민은 시즌 2승(2패)을 기록했다.

삼성 선발 원태인은 6이닝 5안타 3삼진에, 4사구 2개 3실점으로 퀄리티스타트를 달성했지만 승운이 따르지 않았다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 키움 안치홍이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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삼성은 전날의 패배를 설욕하고자 1회부터 몰아쳤다. 1사 1,2루 상황에서 르위 디아즈가 좌전 적시타로 삼성이 선취점을 얻었다.

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키움도 1회부터 기회를 얻었지만 득점하지 못했다. 1사 후 트렌턴 브룩스가 볼넷으로 출루하고 안치홍과 임지열이 연속 안타로 만루를 만들었다. 하지만 최주환이 병살타를 때리며 찬스를 놓쳤다.

하지만 4회 키움이 역전에 성공했다. 선두타자 안치홍이 좌전 안타로 출루했다. 임지열은 삼진으로 물러났지만 최주환이 볼넷을 얻어냈다. 이후 김지석이 방망이를 부러뜨리며 행운의 안타를 뽑아냈고 김동헌이 희생타로 동점을 만들었다. 이어 박수종이 좌익수 옆으로 흘러가는 깊숙한 2루타로 주자 두명을 불러들여 역전에 성공했다. 3-1.

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6회 디아즈가 비거리 125m짜리 솔로포를 터뜨리며 삼성은 추격의 고삐를 당겼다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 3회말 2사 삼성 원태인이 투구 도중 통증을 호소하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 6회 투구 도중 물집이 잡힌 키움 하영민이 마운드에 내려오고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.044.25/

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하지만 3-2로 앞선 8회 1사 후 타석에 선 안치홍은 상대 두번째 투수 백정현의 2구 141㎞직구를 때려 중앙 담장을 넘기며 삼성의 추격 열기에 찬물을 끼얹었다.

안치홍은 백정현의 2구째 141km 직구를 놓치지 않았다. 힘 있게 돌아간 방망이에 맞은 타구는 그대로 뻗어 나가 고척돔 중앙 담장을 훌쩍 넘어갔다. 안치홍 본인에게는 올 시즌 마수걸이이자 지난 해 9월 16일 광주 KIA 타이거즈전(한화 이글스 소속) 이후 221일만의 홈런이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com