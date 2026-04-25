안치홍, 1군서 221일만에 홈런…"후회없는 스윙하자는 마음으로 때렸다" [인터뷰]

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈 안치홍(36)이 결정적인 순간 마수걸이 홈런포를 가동했다.

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안치홍은 25일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈 경기에서 시즌 첫 홈런포를 쏘아올렸다.

3-2로 앞선 8회 1사 후 타석에 선 안치홍은 상대 두번째 투수 백정현의 2구 141㎞직구를 때렸다. 힘 있게 돌아간 방망이에 맞은 타구는 그대로 뻗어 나가 고척돔 중앙 담장을 훌쩍 넘어갔다. 안치홍 본인에게는 올 시즌 마수걸이이자 지난 해 9월 16일 광주 KIA 타이거즈전(한화 이글스 소속) 이후 221일만의 홈런이다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 8회말 1사 키움 안치홍이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

홈런 이전에도 안치홍의 방망이는 뜨거웠다. 1회 첫 타석부터 중전 안타를 때려내며 예열을 마친 안치홍은, 팀이 추격의 고삐를 당기던 4회 좌익수 방면 2루타를 날리며 찬스를 만들었다.

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5회 중견수 뜬공으로 잠시 숨을 골랐을 뿐, 이날 안치홍은 타석마다 삼성 투수진을 괴롭히며 왜 자신이 키움 타선의 중심인지를 증명했다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 8회말 1사 키움 안치홍이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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안치홍은 경기 후 "어제 승리하고 오늘은 상대 선발이 에이스이기 때문에 힘들겠지만 좋은 경기하면 계속해서 우리가 좀 많이 이길 수 있는 부분이 생기겠구나라는 얘기를 동료들과 하고 경기에 들어갔다. 어떻게 보면 가장 중요할 때 또 홈런이 나와서 그게 가장 기분 좋은 것 같다"고 미소지었다.

키움은 최근 선발들의 연이은 호투로 "쉽게 안무너지는 팀"이 됐다. 안치홍은 "투수들이 워낙 역할을 잘해 주고 있어서 야수들이 잘할 필요가 있었다"며 "야수들이 더 분발해서 한 점 내야 될 때 더 내고 이길 수 있는 상황을 우리가 만들어야한다. 투수들에게 계속 기대기만 하면안 된다는 얘기 많이 했다"고 털어놨다.

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이어 "최근에 타격 쪽에 야수들이 조금씩 좋은 안타, 좋은 점수들을 내줘서 이기는 데 도움이 많이 된 것 같다"고 덧붙였다.

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또 "동료나 코칭스태프들과도 오늘 안 좋았어도 내일 또 다시 시작하자는 분위기가 돼서 안 좋은 경기가 다음에도 우리가 다시 할 수 있게뭔가 마음가짐을 다시 새롭게 할 수 있는 그런 부분을 계속해서 만들어 왔다"고 말하기도 했다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 8회말 1사 키움 안치홍이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

이날 홈런포를 포함 3안타를 때린 안치홍은 "사실 주중 경기 때까지만 해도 솔직히 타격감이 많이 안 좋았는데 홈에서 계속 훈련을 하면서 여기서는 제가 하고 싶은 훈련도 많이 해보고 이런저런 고민도 많이 하면서 훈련하고 생각하다 보니까 조금씩 좋아지고 있는 게 느껴지는 것 같다"고 답했다.

홈런 상황에 대해선 "장타를 쳐야겠다거나 결과 자체는 생각 안 했다. 최근에 조금 좋아지고 있는 게 느껴져서 이 타석에서도 '후회가 남지 않는 스윙만 하자'는 생각으로 결과가 좋든 안 좋든 그 생각만 하고 들어갔는데 높은 쪽으로도 실투가 들어와서 좋은 타구가 나온 것 같다"고 말했다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 키움 안치홍이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

올해 키움으로 이적하면서 돔구장을 홈으로 맞게된 안치홍이다. "돔을 홈으로 쓴다는 게 확실히 적응이 필요한 것 같긴 하더라"며 "어떻게 설명을 해야 할지 모르겠는데 시각적으로도 그렇고 적응이 필요한 것 같다. 어떨 때는 일주일 내내 해를 못보며 게임을 할 때도 있다"고 웃었다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 키움 안치홍이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

고재완 기자 star77@sportschosun.com