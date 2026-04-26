잠실 라이벌에 스윕패, 4연패, 꼴찌 싸움 추락 위기...암울한 두산, LG 킬러가 '한줄기 빛' 되나

사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] 위기의 두산, LG 킬러가 살릴까.

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두산 베어스는 25일 잠실구장에서 열린 라이벌 LG 트윈스와의 경기에서 5대7 충격의 9회 역전패를 당하고 말았다.

시즌 초반 투-타 엇박자에 부진했지만 지난 주말 KIA 타이거즈와의 18일 경기에서 극적 연장 역전승을 하며 분위기를 살렸다. 시즌 첫 위닝 시리즈에 부산 원정을 떠나 4연승까지 하며 기세를 올렸다.

하지만 다시 3연패다. 25일 LG와의 첫 경기에서 대등한 싸움을 하고도 찬스마다 타선이 침묵해 아쉬운 패배를 당하더니, 25일은 마무리 김택연의 부상 소식이 나온 여파인지 9회 임시 마무리 이병헌이 무너지며 아쉬운 1승을 날리고 말았다.

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만약 26일 LG전도 패한다면 두산에는 최악의 시나리오. 잠실 라이벌전 첫 3연전을 스윕패 당하게 된다. 한 시즌 LG를 만나면 계속 위축될 수밖에 없을 결과다. 또 당장 4연패에 빠지면 최하위권 경쟁으로 밀릴 수 있다. 최근 꼴찌 후보 키움 히어로즈가 약진하며 다른 하위권 팀들을 긴장시키고 있다.

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하지만 암울한 두산에 그래도 희망이 있다. 26일 선발이 벤자민이라는 점.

사진제공=두산 베어스

두산은 에이스 플렉센이 예상치 못한 어깨 부상으로 2경기 만에 이탈했지만, 발 빠른 움직임으로 KBO리그 KT 위즈 유니폼을 입고 세 시즌을 뛰었던 벤자민을 영입했다. 벤자민은 21일 롯데 자이언츠전 두산 유니폼을 입고 데뷔전을 치렀는데 4⅔이닝 무실점 역투로 '구관이 명관'임을 알렸다. 특히 주무기 슬라이더가 스위퍼로 바뀌어 좌타자들이 더욱 애를 먹을 수밖에 없는 투수로 변신해왔다. 특유의 로케이션과 경기 운영 능력은 그대로였다.

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특히 벤자민은 2023 시즌 15승을 거둘 때 'LG 킬러'로 명성을 쌓았다. 당시 LG 상대 5경기 4승 평균자책점 0.84를 찍었다. 그 때 LG가 통합우승을 차지하는 등 매우 강한 팀이었는데, 좌타자가 유독 많았던 게 벤자민에겐 오히려 득이 됐다. LG에서 '벤자민 공은 정말 못 치겠다'고 혀를 내두를 정도였다.

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2024년에도 전 시즌만큼은 아니었지만 4경기 평균자책점 1.93으로 매우 강했다. 그 때 LG와 비교하면 김현수가 KT로 이적한 것 정도를 제외하면 기존 주축 타자들이 거의 그대로 남아있기에 벤자민이 위력을 발휘할 가능성은 충분히 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com