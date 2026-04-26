'또 부상이라니' 권희동→김휘집→서호철까지 빠졌다…"2~3주 재활 필요" [대전 현장]

15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. NC 서호철이 타격을 하고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "거시기하네요."

Advertisement

NC 다이노스는 26일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스와의 원정경기를 앞두고 내야수 서호철 한재환, 투수 손주환을 1군 엔트리에서 제외했다.

이 자리는 내야수 김한별과 외야수 박시원, 투수 하준영이 채웠다.

서호철이 부상으로 빠졌다. 전날(25일) 경기에서 2회초 번트 후 주루과정에서 오른쪽 햄스트링 불편감을 호소해 교체됐다.

Advertisement

병원 검진 결과 햄스트링 부상으로 나왔다. 그레이드1으로 최대 2~3주 재활이 필요하게 됐다.

Advertisement

전날 경기 패배로 자칫 연패로 빠질 수 있는 상황. 일단 이날 경기 승리를 위해 라인업을 대거 교체했다. 이호준 NC 감독은 "(서)호철이 부상으로 (김)한별이를 올렸다. 한화 타선에 좌타자가 많은데 한 타자 상대할 좌투수가 필요했다. (김)영규를 한 타자 상대하라고 할 수는 없다. 또 지금 좋다고 해서 올렸다"고 했다.

NC는 현재 권희동이 왼쪽 내복사근 파열 부상으로 빠졌고, 김휘집이 사구에 손목 골절 진단을 받게 됐다. 여기에 서호철까지 빠지게 되면서 라인업 곳곳에서 공백이 발생하게 됐다. 일단 서호철이 채우고 있던 3루수 자리는 도태훈이 채운다.

Advertisement

이날 NC는 김주원(유격수)-박민우(2루수)-박건우(우익수)-맷 데이비슨(1루수)-이우성(지명타자)-도태훈(3루수)-김형준(포수)-고준휘(좌익수)-최정원(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

Advertisement

지명타자로 나서는 이우성은 25일 경기에는 무릎 통증으로 나가지 못했다. 이 감독은 "전력으로 뛰지는 못할 거 같고, 타격만 가능할 거 같다. 어제도 계속 나가겠다는 걸 우기는데 못 하게 했다. 참고 뛰려고 하는 건데 그런 마음도 좋지만, 퍼포먼스가 안 나오면 더 마음이 아프다"라며 "타격에 집중하라고 지명타자로 넣었다. 원래는 오늘 (박)건우가 지명타자로 나가야하는데 팀을 위해서 말을 안 하고 있다. 참고 나가는 거 같다. 점수 차가 많이 나면 일찍 빼줄 수도 있다"고 밝혔다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com