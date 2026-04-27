'푸른모자 씌우기' 최형우 때와는 달랐다...삼성도 적극동참→특별패치까지 부착했는데 왜?

키움 히어로즈 박병호 코치의 은퇴식이 26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전을 앞두고 진행됐다. 삼성 강민호가 박병호에게 삼성 모자를 씌우려하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

키움 히어로즈 박병호 코치의 은퇴식이 26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전을 앞두고 진행됐다. 양팀 선수들이 박병호와 함께 기념 사진을 찍고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]국민거포와 작별하는 특별한 날. 직전 소속팀 삼성 라이온즈도 한마음으로 박병호의 은퇴를 축하했다.

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은퇴기념 특별 패치를 부탁하고 경기에 뛰며 전 동료이자 레전드의 은퇴식에 적극적으로 동참했다.

키움-삼성전에 열린 26일 고척 스카이돔. 반드시 꺾어야 할 적으로 만났지만 박병호에 대한 마음만은 하나였다.

지난해까지 함께 뛴 박병호의 은퇴를 기념해 삼성 선수단 역시 특별한 예우를 갖추며 훈훈한 장면을 연출했다.

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이날 삼성 라이온즈 선수단은 이례적으로 상대 팀 선수의 은퇴를 기념해 특별 패치를 착용하고 경기에 임했다. 모자와 유니폼 소매에 '승리, 영웅 박병호'라고 적힌 패치를 부착해 마지막 길을 축복했다.

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박진만 감독은 "박병호는 삼성 유니폼을 입고 마지막까지 희로애락을 같이 했던 우리 가족이었다"며 "마지막을 함께했던 선수에 대한 당연한 예우 차원에서 패치를 부착하기로 결정했다"고 밝혔다.

이날 경기를 앞두고 박병호를 만난 삼성 박진만 감독은 지도자로서 새로운 출발을 앞둔 후배를 향한 진심 어린 격려를 전했다.

키움 히어로즈 박병호 코치의 은퇴식이 26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전을 앞두고 진행됐다. 박병호가 팬들에게 인사하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

키움 히어로즈 박병호 코치의 은퇴식이 26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전을 앞두고 진행됐다. 삼성 최형우가 박병호와 인사하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

키움 히어로즈 박병호 코치의 은퇴식이 26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전을 앞두고 진행됐다. 박병호가 삼성 박진만 감독, 강민호, 류지혁의 축하를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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박 감독은 잔류군 선임 코치로 활약하고 있는 박병호에게 "살이 너무 빠져서 방송계로 입문하는 거냐고 물었다"며 웃음을 터뜨렸다. "'근육 다 빠진 거 아니냐?'고 물으니 '아닙니다. 살만 빠지고 근육은 멀쩡합니다'라고 하더라"며 웃었다.

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박 감독은 "제2의 인생인 지도자 준비를 아주 잘하고 있더라"며 "성실히 수업을 받아 훌륭한 지도자가 될 것 같다"고 덕담을 건넸다.

'지도자 박병호'의 미래에 대해 박진만 감독은 "선수들을 잘 아우를 것 같다. 소리 없이 묵묵하게 뒤에서 지켜주는 스타일"이라며 "워낙 선수 생활을 길게 하며 수많은 감독님을 겪지 않았나. 상황에 따라 강하게 나갈 때와 부드럽게 대처할 때를 잘 판단할 것"이라고 좋은 리더가 될 것임을 확신했다.

고척=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

은퇴식에서 양 팀 선수단과 기념촬영 시간에 삼성 강민호는 삼성의 파란 모자를 들고 나와 장난 삼아 박병호에게 씌우려 했다. 하지만 박병호는 직접 착용 만은 정중히 사양하며 양손으로 공손히 푸른 모자를 받아든 채 기념 촬영을 했다. 지난해 오승환 은퇴식 때 최형우에게 강제로 삼성 모자를 씌웠던 장면과 살짝 달랐던 풍경. "특별 엔트리 등록을 통해 마지막 소속 팀이 키움 히어로즈가 되는 것만으로도 충분하다"고 말했던 박병호로서는 차마 푸른 모자를 쓰고 은퇴식 기념 사진을 찍을 수는 없었다.

팀의 경계를 넘어 '야구계 레전드'에 대한 존중을 보여준 박진만 감독과 삼성 라이온즈 옛 동료들. 박병호의 마지막 고척 나들이는 전·현 소속팀과 양팀 팬들의 진심어린 축복 속에 더욱 빛났다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com