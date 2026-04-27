이소라 "15일 사과 1개 버텨"…8kg 감량 뒤 남은 트라우마 "고통스러웠다" ('소라와 진경')

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[스포츠조선 정안지 기자] 모델 이소라가 패션모델로 활동 당시 "2주 동안 하루에 참치캔 하나로 버텼다"라고 털어놨다.

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MBC '소라와 진경'은 이소라와 홍진경의 뭉클한 재회와 파리 런웨이를 향한 치열한 리부트 도전으로, 지난 26일 첫 방송에서 두 사람은 하이엔드 패션의 종착지, '파리 패션위크' 도전 계획을 세우는 모습이 그려졌다.

이날 이소라는 "처음에는 말도 안 되는 일이라고 생각했다. 패션모델로 활동 했을 때 극심한 다이어트를 했다"라면서 힘들었던 시간을 떠올렸다.

그는 "끔찍했다. 항상 하루 종일 굶고 2주 동안 하루에 참치캔 하나로 버텼다"라면서 "몸이 떨렸다. '나 이러다 죽는 거 아닌가'라면서 고통스러운 트라우마로 남아 있다"라면서 고통스러운 다이어트로 트라우마가 남은 당시 모델 경험을 털어놨다.

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이소라는 "그래도 상상을 해보면서 트라우마로 남아있는 모델에 대한 기억이 긍정적인 기억으로 남길 바란다"라면서 도전해 보기로 결심했다.

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이후 이소라는 슈퍼모델 선발 대회에 참가했던 사진을 보며 "뼈말라 보이냐. 보름 동안 사과 한 개만 먹고 8kg 뺐다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그러면서 그는 "고통스러웠다"라면서 "어리니까 가능했다. 54kg, 내 인생 최저 몸무게였다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com