"오늘이 진짜 데뷔전" 송성문, 역전 2타점 2루타에 'SD의 핵심 전력, 롱런 발판 마련했다!' 호평 물결

샌디에이고 파드리스 송성문이 6일(한국시각) 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에서 메이저리그 타석 및 수비 데뷔전을 치렀다. 10대5로 승리한 뒤 유격수 잰더 보가츠와 허그를 하며 활짝 웃고 있는 송성문. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌디에이고 파드리스에 새로운 동력이 가세했다.

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송성문이다. 드디어 타자와 야수로 메이저리그 데뷔전을 치렀다. 대성공이다.

송성문은 6일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에 9번 2루수로 선발출전했다. 결승타를 포함해 4타수 2안타 2타점 2득점 1도루의 맹활약을 펼쳤다. 샌디에이고는 10대5로 승리했다.

송성문은 기존 2루수 제이크 크로넨워스가 뇌진탕 증세로 이날 부상자 명단(IL)에 오르면서 콜업 통보를 받았다.

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지난달 27일 멕시코시티에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에서 27번째 멤버로 처음으로 빅리그 로스터에 오른 송성문은 그날 9회말 대주자로 나가 데뷔전을 치른 뒤 이튿날 다시 마이너리그로 내려갔었다. 그리고 9일 만인 이날 콜업돼 선발출전하면서 타격과 수비에서 첫 선을 보였다. 사실상의 데뷔전이었다.

송성문이 4회초 그의 메이저리그 첫 안타인 좌중간 2루타를 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

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1-4로 뒤진 3회초 선두타자로 데뷔 타석에 들어선 송성문은 상대 선발 로간 웹의 3구째 한가운데 커터를 힘껏 받아쳤으나, 외야로 높이 뜨면서 좌익수에 잡혔다.

그러나 두 번째 타석에서 메이저리그 첫 안타를 터뜨렸다. 그것도 주자 2명을 불러들이는 장타였다. 샌디에이고는 4회초 1사후 개빈 시츠의 좌전안타와 페르난도 타티스 주니어의 우측 2루타로 2,3루 찬스를 만들었다.

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샌디에이고는 잰더 보가츠의 3루수 땅볼 때 시츠가 홈을 밟아 2-4로 따라붙은 뒤 닉 카스테야노스의 중전적시타로 1점차로 추격했다. 다음 타자 루이스 캄푸사노가 몸에 맞는 공으로 나가 2사 1,2루.

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이어 타석에 들어선 송성문은 원볼에서 웹의 2구째 89.1마일 바깥쪽 커터를 그대로 밀어쳐 좌중간을 가르는 2루타로 연결해 주자 2명을 모두 홈으로 불러들였다. 발사각 23도, 타구속도 100.8마일, 비거리 374피트짜리 대형 2루타였다. 이어 상대 유격수 윌리 아다메스의 홈 송구 실책을 틈타 3루까지 내달렸다.

현지 중계진은 "송성문의 빅리그 첫 안타가 터졌다. 한국에서 80홈런을 친 송성문은 허리 위 높이로 떨어지는 백도어 변화구를 받아쳤다. 투아웃 상황에서 주자 2명이 모두 득점을 해 로간 웹에 치명적인 타격을 줬다"고 전했다.

5-4로 전세를 뒤집은 송성문은 다음 타자 잭슨 메릴의 중전적시타 때 홈을 밟아 6-4로 점수차를 벌렸다.

샌프란시스코 선발투수 로간 웹이 4회초 송성문에 역전 2루타를 얻어맞은 뒤 모자를 벗고 유니폼 소매로 땀을 닦고 있다. AP연합뉴스

송성문이 8회초 내야안타로 출루한 뒤 2루 도루 때 상대 포수의 악송구를 틈타 3루로 쇄도해 슬라이딩하고 있다. Imagn Images연합뉴스

송성문은 5회초 2루수 땅볼로 물러난 뒤 8-5로 앞선 8회 1사후 안타를 치고 득점을 올리며 승부에 쐐기를 박았다. 우완 그레고리 소토를 상대로 3B1S에서 5구째 한복판으로 날아드는 95.9마일 직구를 잡아당겨 원바운드로 크게 튀는 타구로 1루쪽 내야안타를 만들어냈다. 소토가 글러브로 공을 잡으려다 놓치는 사이 1루에서 세이프됐다.

이어 메릴 타석에서 2루 도루에 성공한 뒤 포수 헤수스 로드리게스의 2루 송구 실책을 틈타 3루까지 진루한 송성문은 메릴의 좌중간 2루타 때 여유있게 홈을 밟았다.

이제는 송성문의 생존 기간에 관심이 쏠린다. 일단 곧바로 마이너리그로 내려갈 일은 없다. 크로넨워스는 7일짜리 IL이다.

MLB.com은 이날 경기 후 송성문의 활약을 언급하며 '선발 데뷔전이 강력했다. 2루수로 출전 기회가 상당할 것이다. 유격수와 3루수로 선발출전할 수도 있다. 그는 이번 기회를 최대한 활용할 준비가 된 것 같다'면서 '멕시코시티 시리즈에서 27번째 멤버로 잠시 뛰었다가 사라졌지만, 파드리스는 그를 빅리그 로스터의 핵심 전력으로 봐왔다'고 전했다.

송성문은 MLB.com에 "멕시코에서 데뷔했지만, 오늘 경기가 나에게는 더 데뷔전처럼 느껴졌다. 기분 좋은 분위기에서 뛰었다"고 소감을 나타냈다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com