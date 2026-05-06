최형우, 첫타석부터 홈런포 가동… 시즌 7호 동점 솔로포 쾅!

대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 역시 '해결사'는 위기의 순간에 가장 먼저 응답했다. 삼성 라이온즈의 '베테랑' 최형우가 경기 초반 흐름을 가져오는 대형 홈런을 터뜨리며 대구 구장을 열광의 도가니로 몰아넣었다. 3경기 연속 홈런이다.

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최형우는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에 3번 지명타자로 선발 출전해, 첫 타석부터 시원한 아치를 그려냈다.

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삼성은 1회초 선제점을 내주며 0-1로 끌려가고 있었다. 자칫 경기 초반 분위기를 키움에 내줄 수 있는 상황. 하지만 1회말 2사 후 타석에 들어선 최형우는 상대 선발 배동현의 1구를 지켜본 뒤, 2구째 시속 137㎞ 커터가 스트라이크 존 한가운데로 몰리자 주저 없이 방망이를 돌렸다. 정타가 된 타구는 우측 담장을 향해 힘차게 뻗어나갔고, 비거리 134m를 기록하는 대형 동점 솔로 홈런으로 연결됐다.

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이 홈런은 최형우의 시즌 7호 홈런이다. 경기 초반 키움의 기세를 꺾는 동시에 팀 타선에 활력을 불어넣는 결정적인 한 방이었다. 무엇보다 실투를 놓치지 않는 베테랑 특유의 집중력과 여전한 장타력을 과시했다는 점에서 삼성 벤치를 미소 짓게 했다.

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최형우의 동점포로 승부는 다시 1-1 원점이 됐다. 1회초 실점으로 다소 무거웠던 삼성 더그아웃 분위기는 최형우의 홈런 한 방에 완전히 반전됐다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com