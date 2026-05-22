왕옌청 안 데려왔으면 어쩔 뻔 했나...1억5천 몸값 아쿼 투수가, 한화 에이스다 [대전 현장]

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 1회초 투구를 마친 왕옌청이 미소짓고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 왕옌청 없었으면 어쩔 뻔 했나.

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왕옌청이 위기의 한화 이글스를 살렸다.

한화는 22일 대전한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와의 주말 3연전 첫 번째 경기에서 5대3으로 승리했다. 이 승리로 상대 5연승을 저지하며, 자신들을 3연패에서 탈출했다. 서로 간의 승차도 1경기로 줄이며 중위권 추격의 발판을 마련했다.

한화 입장에서는 목숨 걸고 이겨야 하는 경기. 자신들은 연패로 분위기가 처졌고, 상대는 연승에 처음으로 5할 승률 고지를 정복하며 기세가 올랐다.

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한화는 믿을 구석이 있었다. 올시즌 사실상 팀 에이스라고 해도 무방한 아시아쿼터 왕옌청. 첫 개인 2연승 후 타선 지원을 받지 못해 주춤했으나, 최근 강호 LG 트윈스와 KT 위즈를 상대로 다시 개인 2연승을 달리며 상승세를 탔다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

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엄청난 투수전이었다. 왕옌청과 두산 파이어볼러 선발 곽빈의 맞대결. 왕옌청은 1회 1사 후 박지훈에게 안타를 허용했지만, 손아섭과 카메론을 땅볼 처리하며 위기를 넘겼다.

그 사이 타선이 선취점을 만들어줬다. 1회말 페라자의 3루타에 이어 문현빈의 유격수 땅볼 때 박찬호의 홈 송구가 빗나가 손쉽게 점수를 따냈다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 1회말 1사 3루 문현빈의 내야땅볼때 3루주자 페라자가 홈으로 파고들어 세이프되고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

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이후가 양팀 선발들이 이를 악물고 던졌다. 왕옌청은 2회부터 6회까지 삼자범퇴 처리하는 기염을 토했다. 4회 선두 박지훈에게 안타를 맞았지만, 카메론을 병살 처리했다.

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1회 점수를 주고 정신을 차린 곽빈도 5회까지 삼진 9개를 잡으며 맞섰다. 다만 아쉬웠던 건 투구수가 많아 5회까지밖에 소화하지 못했다는 점.

곽빈이 내려가자 한화가 힘을 냈다. 6회 이도윤과 김태연의 연속 적시타가 터지며 2점을 냈다. 두산은 바뀐 투수 이병헌이 선두 문현빈에게 좌전 안타를 허용했는데, 두산 좌익수 손아섭이 평범한 공을 제대로 포구하지 못해 루까지 보낸 점이 아쉬웠다. 6회 실점의 시발점이었다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6회말 두산 좌익수 손아섭이 한화 문현빈의 안타 타구를 더듬고 있다. 타자주자 문현빈은 2루까지 진루했다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

또 하나의 변수는 왕옌청의 체력이었다. 완벽한 투구를 하던 왕옌청은 7회 갑자기 흔들렸다. 시작은 박지훈이었다. 이날 왕옌청은 박지훈에게만 3안타를 허용했다. 이후 손아섭에게 안타, 카메론에게 볼넷을 내주며 무사 만루 위기에 몰렸다. 그리고 등장한 양의지에게 2타점 중전 적시타를 허용했다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 7회초 1사 1,2루 김기연의 내야땅볼때 타구를 잡은 심우준이 병살 플레이를 이어가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

하지만 이날 야구의 신은 한화와 왕옌청을 살렸다. 이어진 상황에서 두산 강승호가 희생번트를 제대로 대지 못해 2루 주자를 3루로 보내지 못했다. 여기서 흐름이 끊겼다. 그리고 이어 나온 김기연이 통한의 병살타를 치며 기세를 가져올 수 있는 찬스를 날리고 말았다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 7회말 2사 1,2루 이도윤이 상대 실책을 유발하는 내야땅볼로 2루주자 문현빈을 홈으로 불러들이고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

위기 뒤 기회라고 한화가 7회말 쐐기를 박았다. 노시환의 1타점 적시타와 이도윤의 실책 유발 강타구로 2점을 더했다. 두산은 2루수 오명진, 1루수 강승호의 실책이 치명타가 됐다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 8회초 투구를 마친 이민우가 더그아웃으로 들어서다 심판에게 제스쳐를 취하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

두산은 8회초 상대 불펜 이상규를 공략해 1점을 따라갔다. 2사 후 박찬호, 박지훈, 손아섭의 연속 3안타가 터졌다. 이어진 2사 2, 3루 찬스. 안타 하나면 동점. 한화는 여기서 마무리 이민우를 조기 투입하는 강수를 뒀고, 이민우가 카메론을 불리한 카운트 3B1S에서 2루 땅볼로 유도하며 위기를 넘겼다.

이민우는 9회에도 마운드에 올라 2점차 리드를 지키며 팀을 연패에서 탈출시켰다.

왕옌청은 7이닝 5안타 1볼넷 6삼진 2실점 호투로 시즌 5승째, 개인 3연승을 기록했다. 곽빈은 잘 던지고도 시즌 3패(3승)째를 떠안았다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com