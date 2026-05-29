"커쇼도 그랬는데 뭘", 산체스 던진 날 중계 카메라에 담긴 욕설, 오타니는 사이영상이 정말 간절한가?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 28일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스전에 선발등판해 4회초 투구서 헌터 굿맨의 몸을 맞히자 고개를 뒤로 젖혀 아쉬워하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]시즌이 흐를수록 내셔널리그(NL) 사이영상 경쟁이 뜨거워지고 있다.

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필라델피아 필리스 좌완 크리스토퍼 산체스와 LA 다저스 오타니 쇼헤이, 그리고 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 NL 사이영상 레이스를 주도하고 있는 가운데 28일(이하 한국시각) 산체스와 오타니가 나란히 선발등판해 역사에 남을 기록을 수립하며 승리투수가 됐다.

먼저 휘파람을 분 쪽은 산체스. 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 원정경기에 나선 산체스는 7이닝을 6안타 무실점으로 깔끔하게 틀어막고 3대0 승리를 이끌었다. 볼넷 없이 삼진 9개를 솎아냈다.

이로써 산체스는 시즌 12경기에서 79⅓이닝을 던져 6승2패, 평균자책점(ERA) 1.47, 95탈삼진, WHIP 1.12, 피안타율 0.240을 마크했다.

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양 리그를 합쳐 ERA와 투구이닝 모두 1위에 올랐고, NL에서는 탈삼진 2위. WHIP와 피안타율이 특급 에이스와는 거리가 느껴지지만, 압도적인 제구와 경기운영 능력을 앞세워 5월 들어 무실점 피칭을 벌이며 1점대 ERA를 이어가고 있다.

필라델피아 크리스토퍼 산체스가 28일(한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

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산체스는 6일 애슬레틱스전(8이닝 3안타 10K), 11일 콜로라도전(7이닝 6안타 7K), 17일 피츠버그 파이어리츠전(9이닝 6안타 13K), 23일 클리블랜드 가디언스전(8이닝 4안타 6K)에 이어 이날도 상대 타선을 꽁꽁 묶었다.

5월 39이닝 동안 25안타와 3볼넷을 내주고 삼진 45개를 잡아냈다. 평균자책점 '0', WHIP 0.72, 피안타율 0.181의 월간 성적이다. 2024년 6월에 이어 생애 두 번째 '이 달의 투수(Pitcher of the Month)' 수상을 예약했다.

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특히 산체스는 지난 1일(현지시각 4월 30일) 샌프란시스코 자이언츠전 2회부터 이날까지 44⅔이닝 연속 무실점 행진을 벌여 투구판에서 홈플레이트 간 거리가 60피트6인치(18m44)로 자리잡은 1893년 이후를 기준으로 이 부문 구단 역대 최장 기록을 세웠다. 1911년 그로버 알렉산더의 41이닝 연속 무실점 기록을 115년 만에 경신한 것이다.

크리스토퍼 산체스는 양 리그를 합쳐 평균자책점 1위를 달리고 있다. Imagn Images연합뉴스

오타니 쇼헤이는 6이닝 노히터의 눈부신 피칭으로 시즌 5승에 성공했다. AFP연합뉴스

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이어 오타니의 '투타 겸업 쇼'는 6시간 후에 시작됐다.

다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스전에 리드오프 투수로 출전한 오타니는 6이닝 동안 안타를 1개도 내주지 않고 4볼넷과 1사구로 1실점하는 눈부신 투구로 4대1 승리를 주도했다. 오타니가 5이닝 이상을 던지면서 안타를 허용하지 않은 것은 지난해 9월 17일 필라델피아 필리스전(5이닝 무안타 1볼넷 무실점)에 이어 생애 두 번째다.

이로써 오타니는 시즌 9경기에서 55이닝을 투구해 5승2패, ERA 0.82, 61탈삼진, WHIP 0.82, 피안타율 0.147을 기록했다. 규정이닝(56이닝)서 1이닝이 부족하지만 압도적인 ERA를 앞세워 사이영상 수상 의지를 강력하게 드러낸 피칭이었다. 굳이 따지자면 29이닝 이상을 던진 168명 가운데 ERA 1위다.

오타니가 더그아웃에서 경기를 지켜보고 있다. AFP연합뉴스

하지만 오타니는 경기 후 "오히려 안타를 좀 맞더라도 효율적인 피칭을 하는 걸 선택하겠다. 볼넷을 자꾸 허용해 경기 후반까지 길게 던지지 못한 게 아쉽다"며 불만족을 드러냈다. 그럴 만도 했다. 오타니가 한 경기에 4볼넷을 허용한 것은 다저스 이적 후 처음이다. 투구수가 많아진 이유다.

오타니가 투구이닝에 집착하는 건 어제 오늘의 일이 아니지만, 그만큼 규정이닝을 채우고 싶은 마음이 크다는 방증이다. 투구이닝은 ERA 랭킹과 사이영상에 직접 연결되는 주요 통계 항목이다. 오타니는 이날 투구 도중 볼넷을 잇달아 내주자 자책하 듯 욕설을 내뱉는 모습이 중계 화면에 잡히기도 했다.

MLB.com은 '좌절감이 극에 달하자 그가 내뱉은 욕설(colorful language)은 필드 마이크를 통해 낮처럼 선명하게 들렸다'고 전했다.

데이브 로버츠 감독도 "아주 훌륭한 피칭이었다. 봤지 않은가. 6이닝 노히터다. 풀카운트 승부가 많았는데 7이닝 또는 8이닝까지 던질 수도 있었다"고 평가했다.

그러면서 이날 오타니처럼 6이닝 노히터를 하고도 화를 내는 선수를 봤냐는 질문에 "배번 22를 단 선수가 기억난다. 오타니가 그와 매우 비슷하다"면서 "그런 선수들을 특별하게 만든다"며 지난 시즌을 마치고 은퇴한 클레이튼 커쇼를 떠올렸다.

오타니는 9경기 중 8차례 퀄리티스타트(QS), 2차례 QS+를 달성했다. 그에게 경기 후반이란 7회 이후를 뜻한다. 오타니의 빅리그 완투 경험은 LA 에인절스 시절인 2023년 7월 28일 디트로이트 타이거스를 상대로 한 9이닝 1안타 완봉승이 유일이다.

전날 오른손에 사구를 맞았던 오타니는 이날 올시즌 5번째로 투타 겸업을 했다. 그러면서 1회말 첫 타석에서 리드오프 홈런을 때려냈다. 역사상 투수의 1회 선두타자 홈런은 오타니가 유일하다. 앞서 그는 작년 NLCS 밀워키 브루어스와의 4차전, 그리고 지난 21일 샌디에이고전서 이같은 진기록을 세웠다.

탈삼진 부문 1위 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

이날 다저스 경기를 중계한 스포츠넷LA는 오타니가 6이닝 노히터를 하자 "오늘 밤 선발등판한 NL 사이영상 리딩 후보는 오타니 만이 아니다. 크리스토퍼 산체스도 샌디에이고를 상대로 7이닝 무실점의 호투를 펼쳤다"며 둘의 경쟁 관계를 끄집어 냈다.

한편, 탈삼진 1위 미저라우스키(64이닝 5승2패, 1.83, 100K)는 오는 6월 1일 휴스턴 애스트로스전 등판해 시즌 6승에 도전한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com