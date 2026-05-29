[오피셜] '2026 KBO올스타전' 베스트12 팬투표, 6월 1일 오픈

사진제공=KBO

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[스포츠조선 고재완 기자] 2026 신한 SOL KBO 올스타전에 출전할 '베스트12' 선정 팬 투표가 6월 1일 오후 4시부터 시작된다.

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KBO는 투표 시작과 함께 베스트 12 후보 120명을 공개하며, 팬 투표는 6월 21일 오후 2시까지 총 21일간 실시된다.

팬 투표는 KBO 리그 타이틀스폰서인 신한은행에서 운영하는 신한 SOL뱅크 앱 그리고 KBO 홈페이지와 KBO 공식 앱 등 총 3개의 투표 플랫폼에서 1일 1회씩 총 3번 참여할 수 있다.

KBO는 3개의 투표 플랫폼 총 합계 투표수를 취합해 6월 8일과 15일 두 차례 중간집계 결과를 발표할 예정이다.

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올스타 베스트 12 최종 결과는 6월 22일에 발표된다. 팬 투표 결과가 70% 비중을 차지하며, 6월 중 진행 예정인 선수단 투표가 나머지 30%로 반영돼 최종 결과가 집계될 예정이다.

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KBO는 팬 투표에 참여하는 야구팬들을 대상으로 경품을 준비했다. KBO 홈페이지 혹은 앱을 통해 매일 투표에 참여한 팬을 대상으로 추첨을 진행해 10명을 선정한다. 당첨된 10명에게는 각각 LG 스탠바이미2, 아이패드(Wi-fi 256GB), 배스킨라빈스 이용권(5만원-8명)을 증정한다.

사진제공=KBO

신한은행은 신한 SOL뱅크 앱을 통한 투표 참여 고객에게는 마이신한포인트와 SOL야구 참여용 야구공을 즉시 제공하며, 투표 당일 SOL판타지야구 출전 고객에게는 추가로 포인트를 지급한다.

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팬 투표와 SOL판타지야구를 연계한 경품 이벤트도 마련했다. 팬 투표 후 SOL판타지야구 신규 참여 고객에게는 CU 편의점 상품권 1,000원권(선착순 10만명)을 제공하고, SOL판타지야구 출전 등을 통해 출석 게이지를 달성한 고객에게는 시그니엘 서울 호텔 숙박권(1명), KBO 마켓 상품권 1만원권(2000명)등 단계별 경품에 응모할 수 있는 기회를 제공한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com