"선발이 7이닝씩 막아주니 더할 나위 없다"…박진만 감독 함박웃음 '선발 야구 이렇게 좋은 거였나' [대구 현장]

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회말 2사 만루 양창섭이 오스틴과의 13구 승부 끝 삼진을 잡아내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈의 고공행진 뒤에는 계산이 서는 '선발 야구'가 있었다. 삼성 박진만 감독이 최근 선발진의 눈부신 호투가 가져온 팀 내 긍정적인 나비효과에 대해 흡족함을 감추지 않았다.

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최근 삼성은 선발 투수들이 연이어 긴 이닝을 책임져주면서 경기 운영에 엄청난 여유가 생겼다. 박 감독은 "선발들이 다 던져주니까 불펜들이 아주 잘 휴식을 취하고 있다"며 미소를 지었다.

불펜 과부하를 막기 위해 불펜 투수를 엔트리에 채워 넣었지만, 선발 투수들이 자주 7이닝씩 막아주면서 불펜에 여유가 생겼다. 박 감독은 "하루 3명 정도만 쓰게 된 것 같다. 하루 던지면 다음 날 무조건 쉬게 해주고 다른 선수가 나갈 수 있는 분위기가 만들어졌다"고 설명했다.

이러한 선순환의 시발점은 양창섭의 깜짝 호투였다. 양창섭은 지난 24일 부산 롯데 자이언츠 전에서 10대0 완봉승을 거둔 바 있다. 박 감독은 "창섭이가 생각 외로 불펜을 아예 안 쓰고 혼자 게임을 책임져준 이후부터 불펜들이 힘을 많이 보충했다"고 귀띔했다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 최원태가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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부상과 휴식을 마치고 돌아온 최원태의 성공적인 복귀전 비하인드도 공개됐다. 최원태는 직전 SSG 랜더스전에서 초반 흔들림을 극복하고 호투를 펼쳤다. 박 감독은 "내려가기 전보다 확실히 볼에 힘이 있었다"면서도 "1회에 오랜만에 던져서인지 제구가 흔들렸는데, 박성한에게 볼넷을 준 뒤 정준재의 1루 라인 드라이브 타구를 더블 플레이로 잡은 게 결정적이었다"고 돌아봤다.

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SSG랜더스만 만나면 펄펄 날아 팬들 사이에서 '문학소년'이라고 불리는 최원태는 28일도 7이닝 무실점으로 팀의 10대1 승리를 이끌었다.

박 감독은 "최원태가 문학 스케줄에 딱 맞춰 돌아와 주면서, 에이스 원태인과 오러클린까지 더 휴식을 취할 수 있었다"며 최원태가 등판 결과뿐만 아니라 로테이션 운용 전체에 큰 시너지 효과를 내줬다고 극찬했다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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혜성처럼 등장한 신예 장찬희에 대한 칭찬도 빼놓지 않았다. 당초 편안한 상황에서 경험을 쌓게 하려던 구단의 육성 계획을 장찬희 스스로가 실력으로 깨부수고 있다.

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박 감독은 "처음에는 편한 경기에 투입하려고 했는데 배포가 장난이 아니다. 고등학교 시절 팀을 두 번이나 우승시킨 경험이 있어서인지, 압박감이 심한 상황에서도 자기 공을 씩씩하게 던지더라. 시즌 전 예상했던 것보다 훨씬 잘해주고 있다"고 엄지를 치켜세웠다.

선발이 탄탄하게 버티고, 무서운 신예가 겁 없이 가세하는 삼성의 선발 마운드가 무서운 상승세의 확실한 엔진이 되고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com