"볼카운트 싸움을 못한다" 사령탑 일침…'ERA 9.54' 대체 외인 결국 엔트리 말소 [대전 현장]

21일 고척 스카이돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG 경기. 1회 키움 이형종에게 사구를 내준 SSG 긴지로. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.21/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스의 히라모토 긴지로가 결국 재정비의 시간을 가지게 됐다.

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SSG는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스와의 경기를 앞두고 긴지로를 1군 엔트리에서 제외했다.

미치 화이트의 부상으로 단기 대체 외국인선수로 SSG에 온 긴지로는 지난 9일 두산전을 시작으로 4경기에 등판해 3패 평균자책점 9.56으로 부진했다. 지난 28일 삼성전에서 4이닝 동안 홈런 3방을 맞는 등 4실점을 했고, 결국 1군 엔트리에서 빠지게 됐다.

이숭용 SSG 감독은 "볼카운트 싸움을 못한다. 계속 불리하게 하다보니까 가운데로 들어갈수밖에 없는 상황에서 장타가 나왔다"라며 "본인과 면담을 했고, 잘 알고 있다. 공격적으로 하려고 해도 마음 같이 안 되는 거 같았다"고 이야기했다.

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이 감독은 이어 "가지고 있는 능력은 나쁘지 않다"라며 "공격적으로 승부를 해야 타자도 쫓기고 그러는데 볼이 많다. 그러다보면 가운데로 들어가야하니 맞을 수밖에 없다"고 했다.

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긴지로가 빠진 선발 자리에 대해서는 "고민하고 있다"라며 "퓨처스리그에서 가장 좋은 선수를 올리도록 할 생각"이라고 설명했다.

긴지로가 내려가면서 이기순이 1군에 등록됐다. 이기순은 올 시즌 7경기에 등판해 1승1패 평균자책점 6.75을 기록했다. 지난 2일 롯데전에서 2이닝 3안타 4사구 2개 2탈삼진 1실점을 한 뒤 다음날 엔트리에서 제외됐다. 퓨처스리그에서는 5경기에 나와 3승무패 평균자책점 2.45의 성적을 남겼다.

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한편, 9연패에 빠져있는 SSG는 최민준을 선발투수로 예고했다. 박성한(유격수)-정준재(2루수)-기예르모 에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-한유섬(우익수)-최지훈(중견수)-오태곤(1루수)-김민식(포수)-안상현(3루수)이 선발 출전한다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com