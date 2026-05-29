이글스 역사까지 바꿨다…거포 포수 제대로 터졌다! 데뷔 첫 10홈런 고지까지 정복 [대전 현장]

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 8회말 허인서가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 허인서가 데뷔 두 자릿수 홈런을 날렸다.

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허인서는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에 포수 겸 6번타자로 선발 출전해 5회말 홈런을 쏘아올렸다.

한화는 선발로 오웬 화이트를, SSG는 선발투수로 최민준을 내세웠다.

3회까지 노히트로 진행된 경기. 한화는 4회말 요나단 페라자가 첫 안타를 쳤지만 득점으로 잇지 못했다.

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5회말 선두타자 노시환이 안타를 치고 나간 가운데 허인서가 2B1S에서 최민준의 4구째 슬라이더를 받아쳤다. 슬라이더가 한가운데 몰렸고, 허인서는 배트 중심에 제대로 맞췄다.

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타구는 그대로 좌측 담장을 넘어갔다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있던 타구. 한화는 2-0으로 리드를 잡았다.

허인서는 데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 달성했다. 2022년 신인드래프트 2차 2라운드(전체 11순위)로 한화에 입단한 허인서는 지난 3월31일 KT 위즈전에서 데뷔 첫 홈런을 터트렸다. 이후 꾸준하게 홈런을 더해간 허인서는 데뷔 첫 두 자릿수 홈런 고지까지 밟게 됐다. 허인서는 강백호(11홈런) 페라자(10홈런)에 이어 팀 내 세 번째로 10홈런 달성자가 됐다.

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아울러 5월에만 8개의 홈런을 치면서 이글스 포수 월 최다 홈런까지 달성했다. 기존 기록은 2005년 7월 이도형의 7개였다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com