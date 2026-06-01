'오타니 유니폼을 랜더스필드에서 산다' 국내 최초 파나틱스 오프라인 스토어 오픈

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 6월 2일 인천 SSG랜더스필드에 글로벌 스포츠 머천다이징 플랫폼 '파나틱스(Fanatics)'와 함께 국내 최초 오프라인 스토어를 선보인다.

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파나틱스는 메이저리그(MLB), 미국프로농구(NBA), 미국프로풋볼(NFL) 등 전 세계 900개 이상의 메이저 스포츠 리그 및 명문 구단들과 독점 라이선스 계약을 체결한 글로벌 최대 규모의 스포츠 커머스·디지털 플랫폼 기업이다. 그동안 국내 야구팬들이 해외 직구나 원정 직관을 통해서만 제한적으로 접할 수 있었던 글로벌 메이저 스포츠 브랜드가 국내 프로야구장에 정식 오프라인 매장을 여는 것은 이번이 처음이다.

인천 SSG랜더스필드 1층 3루 6번 게이트 옆에 위치한 파나틱스 스토어는 야구장을 방문하는 관람객들에게 더욱 다양한 글로벌 스포츠 상품을 만나볼 수 있는 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 나이키 MLB 볼캡, MLB 어센틱 유니폼, 국가대표 유니폼, 액세서리 등 기존 해외 직구로만 구매 가능했던 상품들을 현장에서 직접 착용하고 구매할 수 있다.

상품 라인업은 MLB, WBC 상품 중심으로 구성된다. 먼저 MLB 상품으로는 뉴욕 양키스, 텍사스 레인저스 등 총 30개 구단의 저지(72종), 티셔츠(72종), 모자(88종), 기타 잡화(41종)가 마련되며, LA 다저스 오타니 쇼헤이 저지, 샌프란시스코 자이언츠 이정후 티셔츠 등 현재 메이저리그에서 활약하는 슈퍼스타들의 굿즈를 현장에서 즉시 만나볼 수 있다.

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특히 WBC 상품은 국가대표로 출전해 뛰어난 활약을 펼친 SSG 노경은, 조병현을 비롯해 타 구단 소속 스타 선수들의 마킹 저지, WBC 후드티와 깃발, 타월 등 다양한 잡화류를 선보인다. 향후 선수단 아크릴 피규어, 플래그 등 스페셜 잡화와 SSG 구단 콜라보레이션 티셔츠, 깃발 등도 순차적으로 발매될 예정이다.

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스토어 공식 오픈을 기념해 6월 2일부터 7일까지 6일간 매장을 찾는 팬들을 위한 특별한 혜택도 마련된다. 해당 기간 방문 고객에게는 최대 20% 할인 혜택을 제공하며, 구매 고객 중 선착순 300명에게는 메이저리그 지류 랜덤 카드 '탑스(Topps) 카드'를 증정한다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com