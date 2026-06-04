김태형 롯데 감독, 오늘 800승 도전! → 현역으로 2번째 대기록

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 롯데가 6대4로 승리하며 2연패에서 탈출했다. 팬과 함께 승리의 기쁨을 나누는 김태형 감독의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 김태형 롯데 자이언츠 감독이 개인 통산 800승에 도전한다.

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롯데는 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 KIA 타이거즈와 격돌한다. 김 감독은 이 경기 전까지 KBO리그 1491경기 799승 662패 30무 승률 5할4푼7리를 기록했다.

김 감독은 2015시즌 두산 감독으로 부임하면서 감독 커리어를 시작했다. 2015년 3월 28일 잠실 NC전에서 첫 승을 기록했고, 부임 이듬해인 2016년 5월 11일 문학 SK전에서 100승을 달성했다. 이후로도 2020년 10월 3일 잠실 KIA전에서 500승을 달성한 데 이어, 2022년 5월 4일 잠실 LG전에서 600번째 승리를 챙겼다. 김태형 감독은 두산 감독으로 총 1149경기에서 645승을 거뒀다.

김 감독은 2022시즌으로 현장을 잠시 떠났다. 2024시즌 롯데 지휘봉을 잡았다. 2024년 8월 31일 잠실 두산전에서 자신의 통산 700번째 승을 달성했다.

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롯데가 1승을 추가할 경우 김 감독은 KBO 리그 역대 7번째 800승 달성 감독이 된다. 현역 감독 중에서는 김경문 한화 감독에 이어 두 번째로 800승 고지에 오르게 된다.

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또한 김 감독은 9경기 출장 시 통산 1500경기 출장 기록도 달성하게 된다. 이는 KBO 리그 역대 7번째 기록이다. 김 감독은 앞서 2021년 10월 24일(더블헤더 2차전) 잠실 LG전에서 통산 1000경기 출장을 달성한 바 있다.

KBO는 김태형 감독이 800승을 달성할 경우 표창 규정에 의거해 기념상을 수여할 예정이다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com