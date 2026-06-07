9년 전에는 우천으로 날아갔다…철벽 마무리에게 다가온 첫 축제 기회 "너무 행복할 거 같아요"

사진제공=한화 이글스

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] "너무 행복할 거 같아요."

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한화 이글스의 이민우(33)는 7월 서울 잠실구장에서 열리는 올스타전의 나눔올스타 마무리투수 후보로 올라가 있다.

올 시즌 이민우는 시즌 중간 마무리투수 보직을 넘겨받았다. 한화는 지난해 이글스 역대 우투수 최다 세이브(33개)를 작성한 김서현에게 뒷문을 맡겼다. 그러나 지난해 막바지부터 흔들리기 시작했던 김서현은 올 시즌에도 좀처럼 좋았을 때의 모습을 회복하지 못했다.

오웬 화이트의 부상으로 단기 대체 외국인선수로 온 잭 쿠싱이 이후 자리를 채웠고, 계약 기간이 끝나면서 다시 한화의 마무리투수 자리는 공백이 생겼다.

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지난해 이민우는 단 한 차례도 1군의 부름을 받지 못했다. 퓨처스 34경기에 나와 36이닝을 던져 3승2패 3세이브 6홀드 평균자책점 3.00으로 준수한 성적을 거뒀지만, 젊은 선수에게 기회가 돌아갔다.

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포기하지 않고 기회를 기다린 보람은 있었다. 개막 엔트리에는 포함되지 않았지만, 4월12일 1군에 올라와 8경기에서 평균자책점 2.25로 안정감을 뽐내왔다. 결국 김경문 한화 감독은 이민우에게 마무리투수 자리를 맡겼다.

이민우는 호투를 이어갔다. 올 시즌 22경기에서 2패4세이브4홀드 평균자책점 2.08을 기록하고 있다. 최근 10경기 평균자책점은 1.64에 불과했다. 6경기에서는 실점없는 피칭이 이어졌다.

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김 감독은 "쉬는 동안 노력을 많이 했고, 그 노력으로 스프링캠프 명단에도 들어갔다"라며 "그 기회를 잘 잡았는데 지금 기대 이상으로 너무 잘해주고 있다"고 박수를 보냈다.

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 한화가 5대2로 승리하며 2연승을 달렸다. 9회초 이민우가경기를 끝내며 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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확실하게 한화 뒷문을 단속하며 상승세를 이끈 이민우는 생애 첫 올스타전 무대에 도전하게 됐다.

이민우는 2017년 퓨처스 올스타로 뽑혔다. 잠시나마 '별들의 축제' 공기를 느껴볼 수도 있었지만, 날씨가 허락하지 않았다. 비가 내렸고, 결국 우천 취소가 됐다.

약 9년이 지난 세월. 이번에는 퓨처스가 아닌 1군 올스타전 '본 게임'을 바라볼 수 있게 됐다.

6일 기준으로 성영탁(KIA) 손주영(LG)에 이은 3위를 달리고 있다. 뒤집기가 쉽지 않은 상황. 그러나 이민우는 "후보에 오른 것만으로도 영광"이라고 미소를 지었다.

겸손한 대답을 했지만, 올스타전을 향한 열망이 없는 건 아니다. 이민우는 "정말 가고 싶은 무대"라며 "상상조차 안 된다. 어떤 기분일지"라고 했다.

이민우는 이어 "정말 가게 된다면 정말 행복하고 누구보다 잘 즐기고 올 수 있도록 하겠다"고 바람을 전했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com