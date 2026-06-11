"변화가 필요...뭐라도 해봐야" '타선 침체' 바닥 친 삼성의 독한 승부수, 최형우 제외·박승규 4번 파격 배치

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]"가만히 있는 것보다는 변화를 줘야 할 것 같았다."

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삼성 라이온즈가 가라앉은 타선 분위기를 쇄신하기 위해 선발 라인업에 칼을 빼 들었다. 중심 타선의 기둥인 최형우를 과감히 선발에서 제외하고, 박승규를 4번 타자로 전격 배치하는 파격적인 승부수다.

삼성 박진만 감독은 11일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈전을 앞두고 타선에 변화를 준 배경을 설명했다. 최근 팀 타선이 전체적으로 침체하며 답답한 흐름이 이어지자, 벤치에서 가만히 지켜보고만 있을 수 없다는 판단을 내린 것. 박 감독은 "답답한 흐름과 가라앉은 분위기를 새롭게 바꿔야 할 필요가 있다"며 "현재 엔트리에 있는 선수들 내에서 새로운 변화를 한 번 주려고 고민을 했다"고 전했다.

삼성은 전날인 10일 수원 KT전에서 3대4로 패했다. 6회까지 KT 선발 사우어에게 노히트노런으로 끌려갔다. 안타는 단 3개 뿐이었다. 득점은 7회 이재현의 스리런 홈런이 전부. 박진만 감독도 "안타 3개 치고 이기는 건 욕심"이라고 했다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 5회초 무사 1루 삼성 박승규가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 생각여 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

가장 큰 변화는 최형우의 선발 제외다.

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복귀 후 2경기 만에 다시 벤치로 향하게 됐다. 박 감독은 최형우의 부진을 기술적인 문제가 아닌 '심리적 압박감'과 '체력 저하'에서 찾았다.

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박 감독은 "지금 전체적으로 타선이 다운돼 있다 보니 팀 분위기 자체가 많이 가라앉아 있다"면서 "최형우 선수에게 기술적으로 지적할 부분은 전혀 없다. 다만 해결해야 한다는 압박감 때문인지 타석에서 여유가 없어 보이고 심리적으로 쫓기는 것 같다"고 짚었다. 이어 "체력적인 부분도 영향이 있을 것이다. 이전보다 배트 스피드가 조금 떨어져 있는 느낌을 받았다"라며 "최형우 선수 개인의 문제라기보다는 팀 타선 전체가 가라앉아 있는 상황이다. 새로운 선수들을 기용해 분위기를 전환해보고자 큰 변화를 줬다"고 덧붙였다.

삼성은 김지찬(중견수) 양우현 (2루수 ) 구자욱 (지명타자) 박승규 (좌익수) 디아즈 (1루수) 이재현 (유격수) 김성윤 (우익수) 김도환 (포수) 김상준 (3루수)으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 좌완 외인 오러클린이다.