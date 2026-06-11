'확 바뀐' 삼성 타선, 12안타 8득점 3연패 탈출, 오러클린 6이닝 무실점 5승[수원리뷰]

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 6이닝 무실점 호투를 펼친 삼성 선발 오러클린. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]삼성이 아시안게임 대표팀에 발탁된 김지찬의 결승타 활약과 선발 오러클린의 호투에 힙입어 3연패 탈출에 성공했다.

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삼성은 11일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈전에서 8대1 완승을 거두며 조금은 홀가분한 마음으로 대구로 돌아갔다. 삼성은 12일부터 대구에서 SSG 랜더스와 주말 3연전을 치른다. 주말 3연전에는 열흘 휴식을 취한 후라도가 합류할 예정이라 다소간 여유를 되찾을 전망.

아시안게임 대표팀 승선 발표 날. 1번 중견수로 출전한 김지찬이 신바람을 냈다.

1회부터 데뷔 첫 선발 등판에 나선 KT 스기모토를 상대로 볼넷으로 출루한 김지찬은 0-0이던 2회 2사 만루에서 몸쪽 낮은 포크볼을 완벽하게 당겨 2타점 선제 적시타를 날렸다. 연패 중 귀중한 선제타점. 그대로 결승타가 됐다.

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 2회초 2사 만루 삼성 김지찬이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

삼성은 3회 중전안타로 출루한 선두 구자욱이 폭투에 이어 박승규의 우익수 플라이 때 3루를 밟은 뒤 디아즈의 땅볼 때 홈을 밟아 3-0을 만들었다.

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6회 바뀐 투수 한승주를 상대로 1사 1,2루에서 김성윤 김도환 김상준 하위 타자들의 3연속 적시타로 6-0로 점수 차를 벌렸다. 9회에는 무사 1,2루에서 디아즈와 김도환의 적시타로 쐐기를 박았다.

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김지찬은 3타수2안타 2타점 2볼넷 맹활약으로 연패 탈출의 선봉에 섰다.

최근 타선 침체를 극복하기 위해 삼성은 타선에 많은 변화를 줬다.

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김지찬(중견수) 양우현 (2루수 ) 구자욱 (지명타자) 박승규 (좌익수) 디아즈 (1루수) 이재현 (유격수) 김성윤 (우익수) 김도환 (포수) 김상준 (3루수)으로 선발 라인업을 구성했다.

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 9회초 2사 1,2루 삼성 김도환 안타 때 디아즈가 홈을 파고들고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 6회초 1사 1,2루 삼성 김도환이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

삼성 박진만 감독은 11일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈전을 앞두고 타선에 변화를 준 배경을 설명했다. 최근 팀 타선이 전체적으로 침체하며 답답한 흐름이 이어지자, 벤치에서 가만히 지켜보고만 있을 수 없다는 판단을 내린 것. 박 감독은 "답답한 흐름과 가라앉은 분위기를 새롭게 바꿔야 할 필요가 있다"며 "현재 엔트리에 있는 선수들 내에서 새로운 변화를 한 번 주려고 고민을 했다"고 전했다.

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변화는 성공적이었다. 삼성 타선은 장단 12안타 7득점으로 모처럼 짜임새 있는 공격력을 선보였다.

데뷔 첫 4번타자로 선발 출전한 박승규는 4타수2안타 1볼넷으로 타선에 활력을 불어넣었다. 김도환(4타수2안타 1볼넷 2타점) 김상준(4타수1안타 1사구 1타점)도 멀티출루와 적시타로 하위타선의 기폭제 역할을 했다.

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 삼성 오러클린이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

마운드에서는 선발 오러클린이 빛났다.

선발 6이닝 동안 98구를 던지며 단 1안타 3볼넷 3탈삼진 무실점 역투로 시즌 5승째(3패). 최고 151㎞ 패스트볼과 스위퍼, 커터, 커브를 섞어 KT 타선의 예봉을 피했다. 지난달 16일 KIA전 이후 4경기 만의 시즌 7번째 퀄리티스타트. 후라도가 빠져 있는 가운데 연패를 끊는 에이스급 피칭이었다.

승기를 잡은 삼성은 7회부터 이재희 이승현 임기영이 차례로 등판해 리드를 지켰다.

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

KT는 9회 2사 1,2루에서 대타 권동진의 적시 2루타로 영봉패를 면했다.

퓨처스리그에서 보름만에 돌아온 KT 스기모토는 5이닝 동안 76구를 뿌리며 4안타 2볼넷 3실점으로 선발 변신 가능성을 보였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com