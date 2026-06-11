"이강인, 이미 1월에 아틀레티코행 합의 완료" 손흥민도 못 탄 마드리드행 비행기 탄다, PSG 설득만 남아..."최종 협상 중"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인은 이미 아틀레티코 마드리드 이적으로 마음을 굳혔다는 소식이 나왔다.

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스페인의 카데나세르는 11일(한국시각) '아틀레티코는 이강인 영입을 추진 중이다'고 보도했다.

카데나세르는 '이강인 영입을 마무리하기 위한 접촉도 활발해지고 있다. 다재다능한 선수인 이강인은 구단 경영진의 높은 평가를 받고 있다. 마테우 알레마니 디렉터의 노력 덕분에 이미 1월부터 구단과 이적에 합의한 상태였다. 현재 파리 생제르맹(PSG)과 이적을 최종 확정하기 위한 협상이 진행 중이다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

올여름 이강인의 거취는 가장 뜨거운 이적시장 화제 중 하나다. 2025~2026시즌 마무리와 동시에 이강인이 PSG를 떠날 것이라는 소식에 불이 붙었다. 유럽축구 이적시자 전문가 파브리치오 로마노도 '이강인과 손살루 하무스다 더 많은 출전 시간을 얻기 위해 PSG에서 떠날 계획이다. 아틀레티코 마드리드가 이미 몇 달 전부터 두 선수 모두를 요청했다'고 밝혔다.

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이강인으로서는 당연한 선택이다. 지난 2023년 PSG에 합류한 이강인은 세계 최고 구단 중 한 팀의 일원으로서 성장하기 시작했다. 무섭게 커리어를 쌓아나갔다. 2023~2024시즌부터 세 시즌 연속 리그1 우승을 비롯해 쿠프 드 프랑스 우승 2회, 트로페데 샹피옹 우승 2회 등 트로피를 수집했다. 유럽챔피언스리그에서도 PSG와 함께 정상에 올랐다. PSG는 2024~2205시즌부터 올 시즌까지 두 시즌 연속 유럽 정상에 올랐다. 성장과 함께 한국 A대표팀에서도 에이스로 떠올랐다.

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다만 이 과정에서 이강인은 마냥 웃을 수 없었다. 팀의 분전에도 불구하고 매 시즌 입지가 좁아졌다. 첫 시즌 루이스 엔리케 감독 체제에서 주전으로서 자리를 지켰던 것과 달리, 2024~2025시즌 겨울 이적시장 이후 팀 내 굳건해진 베스트11을 뚫지 못했다. 리그 경기에서 꾸준히 출전 시간을 소화했으나, 유럽챔피언스리그 토너먼트 등 중요 경기에서 이강인은 선발로 나서지 못했다. 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 결승에서 출전하지 못했다. 한국 대표팀의 에이스로 떠올랐지만, 소속팀 내 좁아진 입지는 해소해야 할 문제였다. 결국 이강인은 출전 시간을 이유로 새로운 도전을 해야할 기로에 놓였다.

이강인에게 손을 뻗은 구단은 아틀레티코다. 이미 2023년부터 이강인에게 주목했던 아틀레티코는 지난겨울 이적시장부터 이강인 영입 계획에 착수했다. 발렌시아 시절 이강인의 재능을 이미 확인했던 마테우 알레마니 디렉터가 주축이었다. 다만 겨울에는 PSG가 아틀레티코의 제안을 거절하며 이적이 이뤄지지 못했다.

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올여름은 상황이 다르다. 루이스 엔리케 감독도 이강인의 판매를 긍정하며, 아틀레티코행 가능성에 무게가 실리고 있다. 이런 상황에서 이강인과 아틀레티코가 이미 지난 1월 개인 합의를 마쳤다는 소식이 전해지며, 사실상 이강인의 아틀레티코 이적은 구단 간의 합의만 남겨둔 것으로 보인다.

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본격적인 에이스 도약을 위해 PSG를 떠날 준비를 하는 이강인이다. 아틀레티코에서 앙투완 그리즈만의 뒤를 이어 새로운 에이스로 활약할 수 있을지도 관심을 받을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com