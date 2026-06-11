60kg 찍었다는 한혜진, 라면도 끊었다.."1년에 2번 먹어" 독한 자기관리

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 한혜진이 다이어트 식단을 공개하며 자기관리 비결을 전했다.

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11일 한혜진의 유튜브 채널에는 '연애의 참견하다가 시골로 도망친 여자들'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 한혜진은 김숙의 가평 세컨하우스를 방문해 캠핑을 즐겼다. 김숙은 한혜진을 반갑게 맞이하며 직접 준비한 음식과 캠핑 장비를 소개했고, 두 사람은 자연 속에서 여유로운 시간을 보냈다.

두 사람은 맛있는 캠핑 음식을 먹었고, 한혜진은 식사 습관에 대한 이야기를 나누던 중 모델 활동 당시의 다이어트 식단을 소개했다.

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한혜진은 "다이어트를 오래 해서 그런지 배가 너무 고픈 상태가 되면 음식을 예쁘게 세팅할 시간도 없이 빨리 먹게 된다"고 털어놨다.

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이에 김숙이 "극도로 다이어트 할 때는 얼마나 먹느냐"고 묻자, 한혜진은 "닭가슴살 네 개와 단호박, 프로틴셰이크, 검은콩 가루, 시나몬 가루, 알룰로스를 넣고 셰이크를 만들어 먹는다"고 자신만의 식단을 공개했다.

한혜진의 설명을 들은 김숙은 "난 모델 안 할래. 못 하겠다"고 혀를 내둘렀다.

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또 한혜진은 라면에 대한 질문에는 "짜파게티를 마지막으로 먹은 게 언제인지 기억도 안 난다"며 "라면은 1년에 두 번 정도 먹는다"고 밝혀 철저한 자기관리 면모를 드러냈다.

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한편 한혜진은 최근 개인 채널을 통해 "인생 처음으로 몸무게 60kg을 찍었다"고 고백한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com