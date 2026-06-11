추성훈 "♥야노 시호, 예뻐 봤자 계속 보면 똑같아" 폭탄 망언..김재중 父도 당황

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[스포츠조선 정유나 기자] '편스토랑' 추성훈이 아내 야노 시호를 언급하며 뜻밖의 '망언'을 던져 웃음을 자아냈다.

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11일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 국민효자 김재중이 13년 동안 끈끈한 인연을 이어오고 있는 추성훈을 초대, 눈이 번쩍 뜨이고 입이 쩍 벌어지는 요리를 함께 만들어 먹었다.

이날 김재중은 직접 만든 통삼겹 버터 김치찜을 맛본 뒤 만족감을 드러냈다. 추성훈은 "너 요리 잘한다"고 김재중의 요리 실력을 창찬했다.

그런데 이를 지켜보던 아버지는 "요리를 잘하면 뭐 하냐. 결혼을 해야지"라며 아들의 결혼 문제를 언급했다.

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그러자 추성훈은 "전 반대다. 뭐든 잘 하면 된다. 장가는 안 가도 된다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 김재중의 아버지는 추성훈에게 "일본에도 아는 사람 많지?"라고 물었고, 추성훈이 "세계적으로 많다"고 답하자 "재중이 일본에도 집 있다. 일본에 아는 아가씨 있으면 하나 소개해 줘"라며 아들의 결혼을 향한 바람을 내비쳤다. 이에 어머니 역시 "마나님 예쁘던데"라며 야노 시호를 언급했다.

하지만 추성훈은 "예뻐 봤자 계속 보면 똑같다"라고 말해 모두를 당황하게 만들었다.

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jyn2011@sportschosun.com