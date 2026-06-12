롯데 야구 제대로 하니까 1위팀도 잡는다! → 16-5 LG 완파. 시즌 최다안타+최다득점 폭발 [잠실 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 모처럼 시원한 득점력을 뽐냈다. 단독 선두 LG 트윈스를 완파했다.

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롯데는 12일 잠실에서 열린 LG와 경기에서 17안타를 몰아치며 16대4로 승리했다. 롯데는 시즌 최다 득점을 만들어냈다. 종전 최다 득점은 10점(5월 1일 SSG전, 13일 NC전)이었다. 롯데는 시즌 최다 안타도 쳤다.

황성빈은 한 경기 개인 최다 타점 신기록을 세웠다. 5타수 4안타 5타점을 기록했다. 황성빈은 3타점이 최다였다(3회).

롯데 선발 로드리게스가 6이닝 107구 1실점 호투했다. 삼진 10개를 빼앗았다.

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1회초에 기선을 제압했다. 황성빈이 우중간 안타를 쳤다. 2루 도루까지 성공했다. 고승민이 2루 땅볼로 진루타에 성공했다. 레이예스가 우익수 희생플라이로 황성빈을 불러들였다. 2회초에는 전민재가 솔로 홈런(시즌 6호)으로 1점을 추가했다.

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불안한 리드를 이어가던 롯데는 6회초 승기를 확실하게 잡았다. 톨허스트를 와르르 무너뜨렸다.

레이예스가 좌전 안타로 포문을 열었다. 나승엽 안타 전민재 볼넷으로 주자를 모았다.

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무사 만루에서 손호영이 1루수 파울플라이 아웃되면서 흐름이 끊겼다. 최항까지 삼진으로 물러났다.

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2사 만루에서 손성빈이 해결사였다. 손성빈이 우익수 앞에 깔끔한 적시타를 터뜨리며 불씨를 되살렸다. 롯데가 3-0으로 리드했다. 후속 장두성이 3-유간 내야 안타를 때렸다. 나승엽이 득점했다. 4-0으로 도망가면서 2사 만루가 계속됐다.

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이번에는 황성빈이 좌익선상 싹쓸이 2루타를 작렬했다.

LG는 6회말 부랴부랴 추격을 시작했다. 1사 만루에서 오지환이 유격수 땅볼을 쳤다. 타구가 느려 병살을 면하면서 홍창기가 득점했다. 7회말에는 4-7까지 따라갔다.

하지만 롯데가 8회초 무려 9점을 얻으면서 LG를 주저앉혔다. 황성빈 레이예스의 적시타에 손호영의 3점 홈런까지 터졌다. LG는 8회초 수비 도중 오지환 오스틴 박해민을 교체해주면서 사실상 휴식을 부여했다.

롯데는 16-4로 크게 앞선 9회말, 신예 김창훈을 투입했다. 김창훈은 이날 정식 선수로 전환되며 1군 엔트리에 포함됐다. 김창훈은 1이닝을 1실점으로 막아내며 경기를 잘 정리했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com