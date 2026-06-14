'손목·다리 통증' 키움 임병욱, 결국 10일 치료 차 말소…설종진 감독 "외야 박수종 절실함 믿고 기회주겠다" [고척 현장]

임병욱. 사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈의 외야수 임병욱이 결국 부상 관리 차원에서 잠시 쉬어간다. 대신 그 자리는 내야수 어준서가 채우며, 전날 공수에서 맹활약한 박수종도 연속 선발 기회를 이어간다.

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설종진 키움 히어로즈 감독은 14일 서울 고척스카이돔에서 열리는 한화 이글스와의 주말 시리즈 최종전을 앞두고 취재진과 만나 외야진 엔트리 변동 상황과 활력소로 떠오른 박수종에 대한 두터운 신뢰를 전했다.

박수종. 사진제공=키움 히어로즈

팀 타선의 한 축을 담당하던 임병욱은 당분간 부상 치료와 컨디션 회복에 전념할 예정이다. 몸 상태가 100%가 아니라는 현장의 판단에 따른 고육지책이다.

설 감독은 "임병욱 선수가 현재 손목이 조금 안 좋고, 다리 쪽도 100% 컨디션이 아니다"라며 "선수 보호 및 관리 차원에서 치료를 병행하도록 하기 위해 한 10일 정도 엔트리에서 빼기로 결정했다"고 밝혔다.

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다행히 장기 이탈은 아닐 전망이다. 설 감독은 "한 10일 정도 충분히 지나면서 몸 상태가 다시 정상적으로 돌아오면, 곧바로 다시 1군 엔트리에 등록할 예정"이라고 전했다.

박수종. 사진제공=키움 히어로즈

박수종. 사진제공=키움 히어로즈

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임병욱이 빠진 외야진도 크게 걱정이 없는 이유는 박수종의 최근 퍼포먼스 때문이다. 설 감독은 전날 박수종의 경기력에 대해 칭찬을 아끼지 않았다. "수종이는 일단 기본적으로 수비가 워낙 좋은 선수다. 전날 선발 라울 알칸타라가 던질 때 외야 깊숙한 타구들이 여러 차례 나왔는데, 박수종이 정말 여유 있게 잘 처리해 줬다. 알칸타라가 박수종의 든든한 수비에 힘을 얻어서 7이닝 1실점 호투를 펼치고 시즌 9번째 퀄리티스타트를 완성할 수 있었던 것 같다."

박수종. 사진제공=키움 히어로즈

무엇보다 설 감독의 마음을 움직인 것은 박수종이 그라운드에서 뿜어내는 '간절함'이었다. 설 감독은 "수종이 같은 경우는 야구를 대하는 절실함이 눈에 보이는 선수다"라며 "그 마음에 보답하고 흐름을 이어가기 위해 오늘 경기에서도 한 번 더 믿고 기회를 줬다"고 연전 선발 출전 배경을 설명했다.

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임병욱이 빠진 자리를 메우기 위해 키움 벤치는 내야수 어준서를 1군에 등록했다.

박수종. 사진제공=키움 히어로즈

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고재완 기자 star77@sportschosun.com