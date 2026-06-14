'드디어 롯데 잡았다' 3년 묵은 한 풀어낸 임찬규, 7이닝 1실점 포효...8회 2사 만루 지운 손주영 '강렬한 마침표'

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 7이닝 1실점 호투를 펼친 LG 선발 임찬규가 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 토종 에이스 임찬규가 잠실 마운드 위에서 올 시즌 최다 이닝을 소화한 뒤 포효했다.

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LG 트윈스 선발 임찬규가 7이닝 1실점 호투를 펼치며 길었던 롯데전 승리 갈증을 씻어냈다. 마무리 손주영의 완벽한 마침표까지 더해지며 임찬규는 3년 만에 롯데전 승리 투수가 됐다.

14일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 이날 승부는 양 팀 선발 임찬규와 비슬리의 명품 투수전으로 전개됐다.

임찬규는 특유의 완급 조절과 정교한 제구를 앞세워 롯데 타선을 봉쇄했다. 5회 무사 만루 위기에서 1점을 내주긴 했지만 추가 실점을 허용하지 않으며 선발 투수의 역할을 완벽하게 수행했다.

올 시즌 최다 이닝인 7이닝을 소화한 선발 임찬규는 마지막 아웃카운트를 잡은 뒤 포효했다.

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7이닝 1실점 올 시즌 최고의 피칭을 펼친 임찬규는 포효했다. 호투를 펼친 임찬규는 더그아웃에서 동료들의 플레이를 지켜봤다.

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LG 타선은 6회 문보경의 동점 적시타로 균형을 맞췄고, 7회 홍창기의 결승 적시 2루타가 터지며 마침내 승부를 뒤집었다. 2-1 역전에 성공하며 선발 임찬규는 승리 투수 요건을 갖췄다.

LG는 8회 2사 만루 위기를 맞았지만 마무리 손주영의 위기관리 능력이 빛났다. 한 점 차 리드 상황에서 롯데에 흐름이 넘어갈 수도 있었던 순간. 마운드에 오른 손주영이 해결사로 나섰다.

8회 2사 만루 롯데 전민재를 헛스윙 삼진 처리한 LG 마무리 손주영.

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손주영은 롯데 전민재를 상대로 힘 있는 공을 뿌리며 정면 승부를 펼쳤고, 결국 헛스윙 삼진을 이끌어냈다. 2사 만루 역전 위기를 지워낸 마무리 손주영은 담담한 표정으로 더그아웃으로 향했다. 반대로 더그아웃에 경기를 지켜보고 있던 선발 임찬규는 환한 미소를 지었다.

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이날 승리로 임찬규는 2023년 10월 5일 이후 이어졌던 롯데전 무승 행진을 마침내 끊었다. 무려 3년 만에 거둔 롯데전 승리였다.

올 시즌 최다 이닝을 소화한 뒤 포효한 임찬규. 긴 기다림 끝에 얻어낸 값진 승리이자, 선발 투수로서 자신의 가치를 다시 한 번 증명한 호투였다. 그리고 그 승리의 마지막 순간에는 8회 2사 만루 위기에서 전민재를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 손주영의 강렬한 마침표가 있었다.

잠실야구장 마운드 위 선발 임찬규는 완벽했다.

에이스의 포효.

선발 임찬규 승리 지켜낸 포수 박동원과 마무리 손주영.