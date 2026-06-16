이번주는 위닝 렛츠고! 꼴찌 탈출 롯데, 전민재 나승엽 홈런 펑펑펑 → SSG 10-6 꺾고 산뜻한 출발 [인천 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 시원한 공격력을 선보이며 연패를 짧게 끊었다. SSG 랜더스가 3연패에 빠졌다.

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롯데는 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에서 10대6으로 이겼다. 롯데는 키움을 10위로 끌어내리면서 9위로 올라섰다.

나승엽이 연타석 홈런 등 3타수 2안타 3타점을 기록했다. 5타수 1안타 4타점 전민재는 역전 만루홈런을 쳤다. 레이예스 4타수 2안타 3타점, 박승욱 5타수 3안타를 기록했다.

1회말 SSG가 선취점을 뽑았다. 최정이 2점 홈런을 폭발했다. 최정은 1사 1루에서 김진욱의 슬라이더 실투를 놓치지 않았다. 좌측 담장 밖으로 135m를 날려보냈다. 시즌 16호.

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김진욱은 이후 추가 실점 없이 잘 버텼다.

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0-2로 끌려가던 롯데 타선은 5회초 응집력을 발휘했다.

선두타자 황성빈이 8구 승부 끝에 볼넷을 골랐다. 견제구 실책으로 2루까지 갔다. 고승민이 유격수 땅볼로 황성빈을 3루에 보냈다. 레이예스가 우전 적시타를 때렸다. 황성빈이 득점하며 1-2 추격.

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한동희가 우전 안타를 때려 주자를 모았다. 1사 1, 2루에서 나승엽이 풀카운트 접전을 펼치며 볼넷을 골랐다.

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1사 만루에서 전민재가 해결사였다. 전민재는 SSG 두 번째 투수 이로운을 무너뜨렸다. 초구를 노려 왼쪽 외야 펜스를 넘겼다. 그랜드슬램을 작렬했다. 롯데가 순식간에 5-2로 뒤집었다.

SSG는 5회말 정준재의 적시타로 1점을 만회했다.

7회부터는 나승엽의 무대였다. 나승엽이 7회초 8회초 연타석 홈런을 터뜨렸다.

사진제공=롯데자이언츠

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롯데가 5-3으로 쫓긴 7회말 나승엽이 도망가는 솔로 홈런을 발사했다. 시즌 4호.

롯데는 8회초 4점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다.

1사 후 신윤후의 볼넷과 고승민의 안타로 기회를 만들었다. 레이예스가 우중간 싹쓸이 2루타를 쳤다. 한동희가 유격수 땅볼로 물러난 뒤 나승엽이 등장했다.

나승엽이 다시 한 번 우측 담장을 넘기면서 롯데는 승리를 예감했다. 10-3으로 멀리 달아나는 2점 홈런. 나승엽은 프로 데뷔 첫 연타석 홈런을 맛봤다.

SSG는 8회말 2점, 9회말 1점을 따라갔지만 승부를 뒤집기에는 역부족이었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com