'펜스 치며 탄식→엄지 치켜세우며 함박웃음' 5분 만에 바뀐 염경엽 감독 표정, 홍창기 삼진 아쉬움 날린 오스틴 홈런포

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 리드오프 LG 홍창기가 풀카운 승부 끝 삼진을 당하자 염경엽 감독이 더 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 불과 5분도 채 걸리지 않았다. 첫 타석 풀카운트 승부 삼진콜에 펄쩍 뛴 리드오프 홍창기보다 더 아쉬움을 감추지 못했던 염경엽 감독의 표정은 오스틴의 시원한 홈런포와 함께 순식간에 미소로 바뀌었다.

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16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 1회 시작과 함께 염경엽 감독은 아쉬운 마음을 감추지 못했다.

1회 선두타자 홍창기가 KIA 선발 시라카와를 상대로 풀카운트 승부를 펼쳤다. 7구째 바깥쪽 높은 코스로 향한 147km 직구에 홍창기는 볼이라고 판단해 배트를 멈췄다. 하지만 ABS 판정 결과는 스트라이크. 볼넷 출루를 기대했던 홍창기는 아쉬움에 펄쩍 뛰었고, 더그아웃에서 지켜보던 염경엽 감독 역시 펜스를 툭 치며 진한 아쉬움을 드러냈다.

1회 리드오프 LG 홍창기가 풀카운 승부 끝 삼진을 당하고 있다.

LG 입장에서는 선구안이 뛰어난 홍창기가 풀카운트 끝에 스탠딩 삼진으로 물러난 장면이 더욱 뼈아팠다. 이어 박해민마저 삼진으로 돌아서며 분위기가 KIA 쪽으로 넘어가는 듯했다.

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하지만 염 감독의 탄식은 오래가지 않았다.

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2사 후 타석에 들어선 오스틴이 해결사로 나섰다. 1B 2S 불리한 카운트에서 시라카와의 커브를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 선제 솔로홈런을 터뜨렸다. 홈런 공동 선두였던 KIA 김도영을 제치고 단독 홈런 1위로 올라서는 순간이었다.

1회 2사 LG 오스틴의 솔로포가 터지자 염경엽 감독이 기뻐하고 있다.

방금 전까지 펜스를 두드리며 답답해하던 염경엽 감독은 오스틴이 더그아웃으로 들어오자 엄지를 치켜세우며 환한 미소를 지었다. 리드오프 홍창기의 삼진으로 시작된 아쉬움은 오스틴의 한 방으로 말끔히 씻겨 내려갔다.

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야구는 흐름의 스포츠다. 그리고 LG는 그 흐름을 스스로 바꿀 수 있는 팀이었다. 홍창기의 아쉬운 삼진 이후 오스틴은 단 한 번의 스윙으로 분위기를 뒤집었다.

첫 타석부터 홈런포를 터뜨리며 홈런 단독 1위에 오른 오스틴. 6회 KIA 김도영 홈런포로 다시 공동 1위가 됐다.

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염경엽 감독의 표정 변화가 이를 그대로 보여줬다. 펜스를 치며 탄식하던 감독은 불과 몇 분 뒤 활짝 웃으며 엄지를 들어 올렸다. 답답함을 환호로 바꾼 오스틴의 홈런 한 방이 만든 순간이었다.

오스틴은 이날 홈런 포함 2안타 2타점 3득점으로 맹활약했고, LG는 KIA를 8대2로 꺾었다. 경기 종료 후 염경엽 감독은 오스틴과 하이파이브를 나누며 승리의 기쁨을 함께했다.

KBO 최정상급 선구안 홍창기도 아쉬웠던 첫 타석 삼진.

리드오프 홍창기보다 더 아쉬워했던 염경엽 감독.

염경엽 감독의 아쉬움은 오래가지 않았다. 오스틴 홈런포가 터진 순간.

홈런 친 오스틴은 몸을 사리지 않았다.