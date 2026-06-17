'10일간 만루홈런만 3개 맞았다' 이 투수 이렇게 두는 게 맞을까

이로운. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]또 만루. 또 홈런. 또 같은 투수. 랜더스필드 왼쪽 담장으로 홈런 포물선이 날아가는 장면을 보는데, 마치 데자뷔 같았다.

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SSG 랜더스가 또다시 불펜 난조로 역전패를 당했다. 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 6대10으로 졌다.

승부처는 5회초였다. SSG는 1회초에 터진 최정의 투런 홈런으로 2-0 앞서있었다. 4회까지 무실점으로 잘 막았던 고졸 신인 김민준이 5회초 볼넷 허용 후 빅터 레이예스에게 첫 적시타를 맞자, 벤치는 투수를 교체했다. 1사 1루 상황에서 이로운이 구원 등판했다.

결과는 좋지 않았다. 이로운은 첫 타자 한동희에게 우전 안타, 나승엽에게 볼넷을 허용하며 아웃카운트를 잡지 못했다. 그리고 1사 만루에서 전민재를 상대해 초구 슬라이더를 택했지만, 가운데 몰린 공이 노림수에 정확히 걸리면서 역전 만루 홈런을 얻어맞았다. 5회에만 5실점한 SSG는 이후 추가 실점까지 더해 4점 차로 패했다. 최근 3연패. 8위 탈출의 희망이 보이지 않는 최근 경기력이다.

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특히나 고민이 되는 지점은 단연 이로운이다. 이로운은 최근 10일 이내에 벌써 세번의 만루 홈런을 맞았다.

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세번 모두 상황이 비슷했다. 6일 인천 KT 위즈전에서 8회초 3-3 동점 상황. 2사 1,2루에서 구원 등판한 이로운이 샘 힐리어드에게 스트레이트 볼넷을 내준 후 만루를 채워 허경민에게 좌전 만루포를 맞았다.

바로 다음 등판인 10일 잠실 LG 트윈스전에서도 SSG가 5-2로 앞서던 5회말 무사 만루에 구원 등판한 이로운이 첫 타자 문성주를 중견수 뜬공으로 잡고, 다음 타자 오스틴 딘에게 148km 직구를 던져 좌월 만루포를 맞았다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 역투하는 SSG 이로운. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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이후 12일 대구 삼성 라이온즈전에서는 ⅔이닝 무실점으로 구원승을 거뒀으나, 이후 2경기 연속 다시 흔들렸다. 14일 삼성전에서 5회를 잘 막고 6회에 급격히 흔들리며 2연속 안타와 볼넷을 연달아 내주더니 만루 위기에서 내려갔고, 뒤이어 등판한 노경은이 르윈 디아즈에게 역전 만루 홈런을 맞아 경기가 뒤집혔다. 5회까지 7-5로 앞서있던 SSG는 허망하게 승리를 내줬다.

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그리고 그 다음 등판이 바로 롯데전이었다. 그런데 또 절묘하게 같은 상황이 반복됐다. 주자가 있는 상황에서 나와 구원에 실패하고, 베이스 3개를 꽉 채운 후 피홈런.

이로운에게도 너무 잔인한 여름의 시작이다. SSG 벤치는 필승조였던 이로운에게 희망의 끈을 놓지 않고 있다. 그러나 최근 5경기 중 실점하지 않고 깔끔하게 임무를 끝낸 등판은 단 한번 뿐이었고, 그 기간 중 3번이나 패전 투수가 됐다. 지난해 33홀드에 1점대 평균자책점 (1.99)을 기록했던 젊은 필승조이기 때문에 여전히 팀이 기대하는 부분이 크다. 그러나 막상 이런 결과가 이어지니 이제는 지켜보는 사람들마저 괴로운 상황이 벌어졌다.

이숭용 감독은 이로운의 등판 순서를 기존 7회에서 5,6회로 더 앞당겨 내보내고 있지만, 지금으로써는 등판 순서는 크게 부담을 덜어주지 못하는 모양새다. 지난해 한 시즌을 풀타임을 보내면서 홈런 7개를 맞았는데, 올해 절반도 지나지 않은 시점에 이미 피홈런이 6개다. 평균자책점도 7.04까지 치솟았다.

아직 만회할 수 있는 기회와 시간은 충분히 있다. 이로운에게 더 확실한 전환점과 자신감 회복의 계기가 필요해보인다. 지금 이대로만 끌어가는 것이 정답인지는 모르겠다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com