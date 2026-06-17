이정후는 안고 죽자! → NFS 선언인가? 아라에즈 레이 채프먼 데버스 아다메스 다 팔아도 이정후 이름은 없었다.

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee is greeted in the dugout after hitting an RBI sacrifice fly ball against the Atlanta Braves during the first inning of a baseball game, Tuesday, June 16, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser)

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 14: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants breaks his bat hitting a single against the Chicago Cubs in the bottom of the fifth inning at Oracle Park on June 14, 2026 in San Francisco, California. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] '판매 불가(Not for sale)' 선언인가. 샌프란시스코 자이언츠가 고액연봉자 정리에 나섰다. 거물급 선수들이 다수 거론됐지만 이정후 언급은 없었다.

Advertisement

스포츠전문매체 디애슬레틱은 17일(한국시각) '샌프란시스코가 트레이드 가능성을 타진하기 시작했다. 샌프란시스코는 트레이드 마감시한까지 선수들을 내보내겠다고 확정한 것은 아니지만 그 방향으로 나아가고 있는 것으로 보인다'고 보도했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴 또한 '샌프란시스코가 트레이드 판매자로 나설 것으로 보인다. 샌프란시스코는 여러 구단에 베테랑 선수들을 트레이드 카드로 제시했다'고 보도했다.

이들 매체에 따르면 샌프란시스코는 맷 채프먼, 라파엘 데버스, 윌리 아다메스, 루이스 아라에즈, 로비 레이까지 팔 생각이다.

Advertisement

에이스 로건 웹은 지킬 계획이고 이정후는 레이더에 포착되지 않았다.

Advertisement

이정후는 올해 64경기 261타석 타율 3할3푼1리 OPS(출루율+장타율) 0.809를 기록했다.

샌프란시스코는 올 시즌 이미 절망적이다. 포스트시즌 가능성이 현저히 떨어졌다. 72경기를 소화한 17일 현재 29승 43패 승률 4할을 간신히 넘겼다. 내셔널리그 서부지구 4위, 내셔널리그 전체 승률 뒤에서 2등이다. 와일드카드 진출권과 승차 9경기로 멀어졌다.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 12: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants lines out to right field in the bottom of the seventh inning at Oracle Park on June 12, 2026 in San Francisco, California. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee looks on during batting practice before a baseball game against the Chicago Cubs, Saturday, June 13, 2026, in San Francisco, Calif. (AP Photo/Scott Marshall)

Advertisement

디애슬레틱에 따르면 현 시점에서 샌프란시스코의 가을야구 확률은 2.5%에 불과하다.

Advertisement

그래서 베테랑 고액연봉자들을 대거 처분하고 유망주들을 모아 일찌감치 미래를 도모하려는 것으로 보인다.

하지만 트레이드가 샌프란시스코 뜻대로 될지는 미지수다. 타 구단 관계자들은 샌프란시스코가 내놓은 매물이 그다지 매력적이지 않다고 보는 모양새다.

내셔널리그 한 구단 임원은 "채프먼이 그나마 가능성이 있다. 3루수는 언제나 부족하고 채프먼은 꾸준한 활약을 보여줬다. 하지만 데버스나 아다메스는 트레이드 가능성이 전혀 없다"고 단언했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com