역대 61번째 기록 달성, '호부지'의 다짐, "100홈런도 감흥 없었는데…200승은 더 빠르게"

경기 후 선수들의 축하 물세례를 받는 이호준 NC 감독. 사진제공=NC 다이노스

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[창원=스포츠조선 이종서 기자] "1년 차에 달성했다면…."

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이호준 NC 다이노스 감독은 17일 창원 NC파크에서 열리는 한화 이글스와의 경기를 앞두고 전날(16일) 승리를 돌아봤다.

NC는 16일 한화를 6대5로 제압했다. 이 감독에게는 의미가 남다른 승리가 됐다. 감독 통산 100승을 달성한 것. 16일 승리로 이 감독의 사령탑 전적은 100승7무101패가 됐다. 취임 이후 208경기 만에 달성한 기록이다.

경기 후 선수들은 물을 뿌리며 이 감독의 100승을 축하했다. 주장 박민우는 "선수시절부터 시작해 NC 다이노스라는 팀에 의미 있는 기록들을 쌓아가고 계시다"라며 "감독님의 통산 100승을 진심으로 축하드린다"고 인사를 전했다.

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선발로 나와 6이닝 2실점(1자책)으로 호투를 펼쳤던 구창모는 "감독님 100승을 내가 던진 경기로 해드려서 좋다. 감독님께도 너무 축하드리고, 앞으로 경기에서도 나도, 감독님도 승수를 챙길 수 있도록 준비 잘하겠다"고 이야기했다.

사진제공=NC 다이노스

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이 감독은 "사실 현역 시절 100홈런도 별로 감흥이 없었다. 축하 문자가 많이 왔는데 쑥쓰럽다"고 했다.

이 감독은 "1년 만에 달성했다면 의미가 있었을 수도 있다"고 농담을 던지며 "100승 50패 정도였으면 괜찮지 않았을까 싶다"고 이야기했다.

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경기 후 선수들의 물세례 뒷이야기도 전했다. 구창모는 "아직 감독님이 무섭다"며 차마 물을 뿌리지 못한 이유를 설명하기도 했다.

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이 감독은 "비타민 담은 빨간색 물을 뿌린 선수를 찾아야 한다. (박)민우는 흰색 물 두 통은 들고 있었다. (빨간물 때문에) 모자도 버리고 옷도 물들었다"고 웃었다.

17일 경기를 잡으면 이 감독의 전적은 5할을 맞추게 된다. 의식하지 않는다고 하지만, '적자'에서 '흑자'로 돌아설 수 있는 기회다.

NC는 17일 선발 투수로 라일리 톰슨을 내세웠다. 김주원(유격수)-이우성(지명타자)-박민우(2루수)-박건우(우익수)-권희동(좌익수)-맷 데이비슨(1루수)-천재환(중견수)-서호철(3루수)-김형준(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

이 감독은 "200승은 조금 더 빠르게 할 수 있도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

창원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com