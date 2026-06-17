"4회까지 노히트노런 페이스였는데…하영민, 확실한 휴식줘 완전히 낫게 할 생각" [대구 현장]

사진제공=키움 히어로즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] "8회보다 5회가 더 아쉽다."

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키움 히어로즈는 16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 1대4로 패했다.

이 경기에서 키움은 8회 1사 만루 기회를 맞았다. 추가점을 얻으며 분위기를 반전 시킬 수 있는 절호의 기회. 하지만 김건희의 우익수 플라이를 김성윤이 총알 송구로 홈에 배달하며 홈으로 쇄도하는 3루 주자 김웅빈을 아웃 시킨 것이 이날 경기의 키포인트였다.

사진제공=키움 히어로즈

하지만 정작 키움 설종진 감독이 보는 이날 경기의 패인은 달랐다. 설 감독은 "8회보다는 5회가 더 아쉽다"고 운을 뗐다.

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"4회까지 거의 퍼펙트, 노히트노런 페이스를 보여줬는데, 더블 플레이를 만들어 놓고 난 그때부터 조금 이상이 있었던 것 같다"고 하영민의 투구에 대해 말한 설 감독은 "본인이 직접 마무리하고 싶은 의지가 있었던 것 같다. 투아웃까지 잘 잡아놓고 아웃카운트 하나만 남았으니 좋은 분위기에서 내려오고 싶었을 것이다. 하지만 몸과 마음이 좀 안 따랐던 것 같다"고 전했다.

사진제공=키움 히어로즈

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하영민은 결국 손가락 물집이 생긴 상황에서 4⅔이닝 4실점으로 마운드를 내려왔다. 그리고 이날 1군 엔트리에서 말소됐다. 설 감독은 하영민의 상태에 대해 "완전히 살이 까진 건 아니다. 윗살만 살짝 벗겨진 상태라 다행히 약을 바르고 많이 나아졌다"면서도 "정상적인 로테이션대로라면 21일에 던져야 하는데, 그때까지는 완벽하게 회복하기 어려울 것 같다. 무리해서 던졌다가 물집이 더 심해지면 공백 기간이 훨씬 더 길어질 수 있어서 오늘 엔트리에서 빼고 확실한 휴식을 주기로 했다"고 설명했다.

사진제공=키움 히어로즈

하영민이 빠진 선발 로테이션의 빈자리는 배동현이 채운다. 16일 경기에서도 배동현은 3이닝동안 42개의 공을 던져 2안타 3탈삼진 무실점으로 호투했다.

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한편 김윤하는 이날 콜업됐다. 설 감독은 "김윤하는 롱릴리프로 활용할 예정이다. 일단 추격조다"라고 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com