'끝내기 3루타' 구자욱 "박준현, 어릴때부터 지켜봐…韓에이스될 훌륭한 공 가졌더라" [대구 포커스]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 역시 사자 군단의 위대한 캡틴이자 대체 불가능한 해결사였다. 구자욱이 경기 종료의 벨을 울리는 짜릿한 끝내기 안타로 대구벌을 완벽하게 열광의 도가니로 몰아넣었다.

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삼성 라이온즈는 17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에서 9회말 터진 구자욱의 극적인 끝내기 3루타에 힘입어 1대0으로 짜릿한 승리를 거뒀다.

사진제공=삼성 라이온즈

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경기 후 구자욱은 "9회 마지막 타석에서 좋은 생각, 좋은 상상을 하려고 했던게 주효했다. 상대 투수의 체인지업이 생각보다 좋았는데, 과감하게 치려고 했던 게 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.

사령탑과 코칭스태프를 향한 감사도 잊지 않았다. 그는 "무라카미 코치님이 자신감을 가질 수 있는 말을 많이 해주신 덕분이다. 또 박한이 코치님이 상대 투수에 대한 분석 해주신 부분이 큰 도움이 됐다"고 공을 돌렸다.

박준현. 사진제공=키움 히어로즈

박준현. 사진제공=키움 히어로즈

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구자욱은 처음 상대해 본 박준현의 구위에 혀를 내둘렀다. 구자욱은 "상대 선발 박준현 선수는 오늘 처음 상대해 봤다. 워낙 어릴 때부터 지켜봐 왔던 선수다. 직접 겪어보니 향후 대한민국의 에이스가 될 수 있는 훌륭한 공을 가진 것 같다"며 "다음번에 다시 만나게 된다면 더 철저히 분석해서 안타를 만들어 낼 수 있도록 하겠다"고 승부욕을 불태웠다.

사진제공=삼성 라이온즈

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올 시즌 구자욱의 활약 배경에는 개인 스탯을 내려놓은 희생정신과 지독한 연구열이 숨겨져 있었다. 구자욱은 "올 시즌에는 개인적인 장타 욕심을 내려놨다. 우리 팀에는 디아즈나 형우 형처럼 좋은 거포 타자들이 많기 때문이다"고 전했다.

특히 팀의 대선배인 최형우를 향한 남다른 리스펙도 전했다. "요즘 형우 형이 배팅 훈련하는 부분, 연습하는 모습을 옆에서 유심히 보고 배우면서 밸런스가 많이 좋아졌다. 특히 오른쪽 어깨가 일찍 열리지 않고 좌측 방향으로 강한 타구를 보내는 기술이 스스로 다소 부족하다고 느꼈는데, 그 부분에서 많은 도움을 받았다."

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최근 팀이 겪은 부침에 대해서도 주장다운 성숙한 답변을 내놨다. 삼성은 최근 몇 차례 루징 시리즈를 기록하며 잠시 주춤했으나, 구자욱의 시선은 긍정적인 미래를 향해 있었다. 그는 "최근 루징 시리즈를 기록하긴 했으나, 스윕패가 없다는 점에서 팀이 한 단계 더 발전하고 있다는 증거라고 생각한다"라며 "루징 시리즈가 이어졌지만 시즌을 치르다 보면 1승, 1승이 소중하기 때문에 스윕패가 없다는 점을 긍정적으로 생각했다. 주장으로서는 항상 선수단에게 기본에 충실하자고 강조하고 있다"고 말했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com