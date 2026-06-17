"투타 톱니바퀴 맞물린다"…박진만 감독이 밝힌 상승세 비결[대구 포커스]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 사자 군단의 신바람 야구가 마침내 궤도에 올랐다. 한동안 주춤했던 삼성 라이온즈가 짜릿한 3연승을 내달리며 상위권 재도약을 향한 시동을 걸었다. 사령탑이 꼽은 반등의 가장 큰 원동력은 짜임새를 되찾은 '투타 밸런스'와 승부처마다 적중하고 있는 라인업 카드의 힘이다.

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삼성 라이온즈 박진만 감독은 팀 분위기를 반전시킨 결정적인 요인들을 밝혔다.

최근 삼성은 마운드의 안정감에 비해 타선의 응집력이 아쉽다는 평가를 받아왔다. 하지만 최근 4연승 기간 동안 삼성은 완벽하게 달라진 공수 조화의 정석을 보여주고 있다.

사진제공=삼성 라이온즈

박진만 감독은 17일 경기 전 3연승의 비결을 묻는 질문에 '밸런스의 승리'라고 답했다.

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"순간순간 타격에서 꼭 필요한 적시타가 나와줬다. 물론 투수들은 기본적으로 자기 역할을 워낙 잘해주고 있었는데, 최근에는 에이스가 흔들리는 타이밍을 놓치지 않고 우리 타선에서 확실하게 받쳐줬다. 전과 비교하면 이런 투타 밸런스가 조금씩 좋아지고 있다는 게 눈에 보인다."

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실제로 17일 경기에서도 0-0으로 꽉 막힌 경기에서 9회말 구자욱의 끝내기 3루타로 승리를 거머쥐었다.

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박 감독은 이어 "투수가 조금 안 좋을 때는 타선에서 점수를 뽑아 대거 받쳐주고, 타선이 막힐 때는 투수들이 짠물 피칭으로 버텨내니 팀 분위기가 자연스럽게 좋아질 수밖에 없다"라며 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가기 시작한 팀 케미스트리에 흡족함을 감추지 않았다.

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최근 타이트한 일정을 소화하며 피로가 누적된 일부 주축 자원들에게는 과감하게 벤치 휴식을 부여하며 장기 레이스를 대비하는 치밀함도 잊지 않았다. 컨디션 조절 차원에서 선발 제외된 자원들은 경기 후반을 도모하는 확실한 '조커'가 된다.

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시즌 중반 주축 선수들의 크고 작은 부상과 체력 저하로 자칫 연패 수렁에 빠질 수 있었던 삼성이었다. 하지만 투타의 밸런스가 완벽하게 살아난 삼성의 매서운 여름 진격이 대구벌의 야구 열기를 더욱 뜨겁게 달구고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com