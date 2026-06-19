'4안타 폭주' LG 송찬의 → "누런 저지는 좀 과분한 것 같다" [잠실 현장]

잠실=한동훈 기자

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 송찬의가 4안타 폭주하며 승리에 앞장섰다. 송찬의는 자신의 별명 '누렁이'에 대해 잘 알고 있지만 '누런 저지'는 조금 과분하다며 웃었다.

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송찬의는 19일 잠실에서 열린 두산 베어스와 1경기에 1번타자 우익수로 선발 출전했다.

송찬의는 4타수 4안타 2타점 2득점 불방망이를 휘둘렀다. 홈런 1개, 2루타 2개 등 장타 쇼를 펼쳤다. LG는 3대2로 승리했다.

특히 송찬의는 두산 선발 벤자민을 난타했다. 올 시즌 벤자민 상대 6타수 6안타다.

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경기 후 송찬의는 "벤자민 선수가 워낙 구위가 좋고 과감하게 승부하는 스타일이다. 나도 적극적으로 승부를 한 게 결과가 좋게 나온 것 같다"고 겸손하게 말했다.

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송찬의는 특별히 벤자민을 의식하지는 않았다. 그는 "그냥 타이밍이 잘 맞았던 것 같다. 준비하는 과정이나 이러 것들에 매일 집중하고 매 타석 똑같은 마음으로 들어가려고 한다"고 밝혔다.

마침 이날은 LG가 클래식데이 이벤트를 열었다. LG의 레전드이자 2군 감독 이병규가 시구자로 나섰다. 송찬의는 2군에서 이병규 감독과 함께 오랜 시간을 보내 인연이 남다르다.

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송찬의는 "2군에서 이병규 감독님께 정말 많은 도움을 받았다. 정신적 기술적으로 항상 감사한 마음을 가지고 있다. 오늘 또 시구를 하셨는데 그 경기 승리에 조금이나마 보탬이 된 것 같아서 기쁘다. 퓨처스에 계신 모든 코치님들께 정말 감사하다"고 고마워했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 5회말 2사 1루 LG 송찬의가 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 5회말 2사 1루 LG 송찬의가 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 5회말 2사 1루 LG 송찬의가 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

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송찬의는 올해 1군에서 눈도장을 제대로 찍었다. 46경기 156타석 타율 2할9푼 OPS(출루율+장타율) 0.931에 홈런 7방을 쐈다. 인지도도 급상승, 별명이 늘어났다. 팬들은 그에게 누렁이, 누런 저지, 황토마 등의 애칭을 선사했다.

송찬의는 "팬들께서 불러주시는 것은 뭐든 마음에 든다. 누렁이가 처음에는 (채)은성이 형이 그렇게 불러주셨다. 또 중계 화면으로 보면 내가 더 누렇게 나온다. 누런 저지도 들어봤는데 과분한 것 같다. 뭐가 됐든 팬들이 불러주시는 건 다 좋다"며 기뻐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com