"찬스에 가장 큰 기대감 주는 선수" 구자욱 디아즈 최형우도 아니었다..'최형우 2번' 쥐락펴락, 바로 이 선수

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 5회초 무사 1루 삼성 박승규가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

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[대전=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 외야수 박승규가 사령탑의 절대적인 신뢰 속 팀 타선의 핵으로 자리매김을 했다.

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구자욱, 최형우, 디아즈 등 쟁쟁한 거포들이 즐비한 삼성 타선에서 박진만 감독이 "찬스 때 가장 기대감을 주는 선수"로 박승규를 꼽는다.

박진만 감독은 20일 대전 한화 이글스전을 앞두고 취재진과 만난 자리에서 박승규를 향한 강한 믿음을 숨기지 않았다.

박진만 감독은 최근 박승규의 중심타선 배치에 대해 "현재 우리 팀에서 찬스 때 제일 잘 쳐주고 있는 선수가 바로 박승규"라며 엄지를 치켜세웠다.

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감독이 주목한 것은 단순히 드러나는 기록 뿐만이 아니었다. 타석에서의 집중력과 대처 능력이 벤치에 엄청난 심리적 안정감을 준다는 것이다.

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박 감독은 "왠지 모르게 찬스 상황이 오면 '이 선수는 이 타이밍에 해줄 것 같다'는 그런 믿음이 솔직히 지금 승규한테 제일 큰 것 같다"며 "이런 선수를 하위 타선에 묶어두는 것보다 중심타선에서 쓰는 게 맞다고 판단했고, 그 역할을 너무나도 잘해주고 있다"고 칭찬했다.

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

박승규의 존재감은 단순히 개인 성적에만 국한되지 않는다. 그가 중심타선의 한 축을 맡아주면서 삼성은 타선 운영의 유연성을 극대화할 수 있게 됐다. 최근 삼성 타선의 가장 큰 변화 중 하나인 '베테랑 최형우의 2번 배치' 역시 박승규가 중심타자 역할을 완벽히 수행해 줬기에 가능한 시나리오였다.

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박승규가 라인업에 포진하느냐에 따라 2번과 5번 타순에 유기적 변화를 줄 수 있다.

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박승규가 5번 타순에 들어가 중심을 잡아주면서, 강력한 해결사인 최형우를 2번에 전진 배치해 전술적 우위를 점할 수 있는 환경이 만들어졌다.

박승규가 빠진 19일 한화전에 최형우를 다시 5번에 배치했던 박진만 감독은 "디아즈 뒤에 받쳐줄 타자가 필요했다"고 설명했다. 박승규가 없어 최형우를 5번에 넣었다는 설명.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

박 감독은 "박승규가 타선에 들어오느냐 안 들어오느냐에 따라서 2번과 5번 타순에 변화도 있었던 것 같다"며 "승규가 들어오니까 이제 5번 타순에 맞춰줄 수 있는 선수가 들어오니 이제 최형우가 2번에 갈 수 있는 상황이 만들어졌다"고 했다.

중심타선에 배치하지 않으면 아까울 정도로 무시무시한 존재감을 뽐내고 있는 박승규. 매 타석마다 눈에 불을 켜고 달려드니 벤치가 신뢰할 수 밖에 없다. 사이클링히트 패스할 정도로 팀을 먼저 생각하는 선수에서 '찬스 해결사'로 진화한 그의 존재감이 날이 갈수록 커지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com