'통영의 매력을 직접 알렸다' NC 다이노스, '통영시 스폰서데이' 진행

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 20일 창원 NC파크에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 '통영시 스폰서데이'를 진행했다.

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NC는 통영시와 3년 연속 스폰서십을 체결하며 지역 관광 활성화와 도시 브랜드 홍보를 위한 협력을 이어가고 있다.

이번 스폰서십을 통해 NC는 선수단 모자와 헬멧, 포수 후면 고정보드, 외야 펜스 LED, 메인 전광판 등 다양한 구단 플랫폼을 활용해 통영시의 관광자원과 특산물을 전국 야구팬들에게 알리게 됐다.

경기 전 그라운드에서는 2026시즌 스폰서십 계약 협약식이 열렸다. 협약식에는 통영시 천영기 시장과 NC 다이노스 이진만 대표가 참석해 3년째 이어지고 있는 협력의 의미를 되새기고, 지속적인 동행과 상생을 위한 협력 의지를 확인했다. 이어 천영기 시장이 승리기원 시구자로 나서 NC 다이노스의 선전을 기원했다.

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창원NC파크 GATE 1 가족공원에서는 통영시 관광 홍보 부스가 운영됐다. 팬들은 통영의 대표 관광지와 특산품을 만나보고, 다양한 체험 프로그램에 참여하며 통영의 매력을 직접 경험했다.

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경기 중에는 통영시 특별 퀴즈 이닝 이벤트를 통해 통영시 특산품을 경품으로 제공하며 팬들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

이번 스폰서데이는 다양한 프로그램을 통해 통영시의 관광자원과 특산물을 팬들에게 알리는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

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통영시 천영기 시장은 "NC 다이노스와 3년 연속 상생 협력 파트너로서 동행하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. 이번 스폰서데이를 통해 남해안의 대표 문화·관광도시 통영시의 맛과 멋이 전국의 야구팬들에게 널리 알려지길 바란다"라고 말했다.

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NC 다이노스 이진만 대표는 "통영시와 3년 연속 스폰서십을 이어가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. 이번 스폰서십은 통영시의 관광자원과 특산물을 야구팬들에게 널리 알리고 지역 홍보에도 기여할 수 있다는 점에서 의미가 크다. 앞으로도 통영시와 긴밀한 협력을 바탕으로 스포츠와 지역사회가 함께 성장할 수 있는 다양한 활동을 지속해 나가겠다"라고 말했다.

NC와 통영시는 앞으로도 스포츠와 지역사회를 연결하는 다양한 협력 사업을 통해 지역 상생 가치를 실현해 나갈 계획이다.

창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com